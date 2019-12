Vẻ ngoài bánh bèo đối lập tính cách của em

Nếu anh nào có đọc được bài viết này thì nhanh liên lạc để tìm em nha, chứ anh trốn kỹ quá em tìm không ra.

Là một người hâm mộ của chuyên mục này rất lâu rồi, nhưng đến hôm nay mình mới can đảm viết bài. Chắc do thời gian gần đây có nhiều bài viết tích cực được gửi về chương trình nên làm mình tin hẹn hò qua VnExpress cũng rất an toàn và thú vị. Mình sinh năm 1989, quê ở một tỉnh miền Trung nhưng học và làm tại TP HCM cũng được hơn 10 năm rồi. Mình là một cô gái có ngoại hình nhỏ nhắn, dễ thương, dễ nhìn, tâm lý và rất tinh tế, được mọi người nhận xét là thùy mị, hiền lành. Mình thấy vẻ bề ngoài hơi bánh bèo đối lập hoàn toàn với tính cách, sở thích của bản thân.

Là một cô gái nhưng mình lại rất thích xem đá banh, xem phim kinh dị, phim cổ trang và đặc biệt ghét phim tình cảm sướt mướt. Có những lúc một mình ra quán cà phê xem đá banh mà ai cũng nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, nên mọi người thường trêu mình là do mê đá banh quá nên mới ế. Ngoài ra mình thích đọc sách, đi ăn vặt và dạo lòng vòng quanh Sài Gòn. Đến nay chắc cũng sắp bước qua tuổi 31 rồi, chợt giật mình nhìn lại và cảm thấy hình như mình đã thiếu một người đi bên cạnh từ rất lâu rồi. Do từng chịu tổn thương ở hai cuộc tình trước, một phần vì bệnh nghề nghiệp (mình làm nhân sự ) nên có lẽ mình rất đa nghi, không còn tin tưởng vào cái gọi là tình yêu nữa. Hy vọng với bài viết này mình có thể tìm được người để cùng mình bước tiếp quãng đường phía trước.

Với mình chỉ cần một người có công việc ổn định, chân thành và nghiêm túc. Sau bao nhiêu năm luôn tìm cách trốn tránh cái gọi là tình yêu, hôn nhân vì chưa chuẩn bị tâm lý để bước vào, cho đến hiện tại bất chợt nhận ra chỉ cần cả hai dành tình cảm chân thành cho nhau, biết kiềm chế cái tôi của nhau, đặt mình vào vị trí của nhau và vì nhau mà cùng cố gắng thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Bởi hôn nhân không phải là 1+1=2 mà là 0.5+0.5=1, nếu anh nào đang giữ 0.5 còn lại thì gửi em để chúng ta ghép nó lại thành số một nha.

