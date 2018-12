Tôi sợ hãi người bạn gái của anh trai mình

Em trai tôi gặp phải người yêu quá nham hiểm

Sau khi đọc bài viết: "Người yêu em trai tôi quá nham hiểm", tôi cảm thấy như đang nhìn thấy chính hoàn cảnh của gia đình mình trong đó. Chuyện này vốn không có gì tốt đẹp cả, nên dù bức xúc thế nào tôi cũng khó lòng chia sẻ được với những người xung quanh, càng không biết giải quyết như thế nào. Gia đình tôi chỉ có hai anh em, ba mẹ là công nhân viên chức đã nghỉ hưu, dù hoàn cảnh gia đình lúc trước có đôi lúc khó khăn nhưng ba mẹ vẫn luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho anh em tôi. Chúng tôi đều tốt nghiệp đại học và đi làm ổn định. Tôi kết hôn và sống cách nhà không xa lắm.



Anh trai 26 tuổi, hơn tôi 3 tuổi, đang là bác sĩ, công tác tại một bệnh viện tuyến tỉnh hơn một năm. Nói về anh, trước giờ tính cách anh khá ít nói, có phần lạnh lùng và hơi thiếu quan tâm tới mọi người trong nhà. Bù lại anh lại rất thông minh trong chuyện học hành, ngoan ngoãn, hiền lành, thật thà và có phần khù khờ trong các mối quan hệ xã hội. Ban đầu anh đi làm cũng là nhờ người quen xin việc cho, cả nhà có phần lo lắng vì sợ anh nhát quá, hiền quá, không hòa nhập được. Sau đó mọi người vui mừng và an tâm hơn rất nhiều vì một thời gian ngắn sau anh tự tìm cơ hội tốt hơn và ổn định việc làm cho đến giờ. Ai cũng nghĩ trong đầu vậy là yên tâm, chỉ cần đợi đến khi nào anh tìm được một người con gái phù hợp rồi kết hôn nữa là ấm êm gia đình nhỏ của riêng anh.

Cách đây 4 tháng, khi anh lần đầu dẫn người yêu về ra mắt, đó mới chính là lúc sóng gió bắt đầu, là thử thách lớn nhất của gia đình tôi. Người yêu anh trai tôi làm điều dưỡng cùng khoa anh, hơn anh 7 tuổi và từng trải qua một đời chồng (chuyện chị ấy từng kết hôn chúng tôi mới biết chưa tròn một tháng), về ngoại hình giữa hai người cũng không có sự tương xứng. Ngay từ những lần đầu anh dẫn chị ấy về ra mắt, hàng xóm và tất cả những người bà con trong gia đình đã đánh giá và có những lời nhận xét không tốt đẹp. Họ kiên quyết phản đối và nói chuyện với ba mẹ tôi rất nhiều, họ nói nếu cưới chị ấy về thì sớm muộn gì chị cũng đuổi ba mẹ tôi ra đường mà thôi. Ba mẹ tôi cũng rất đau đầu và phiền lòng, cảm thấy sự chênh lệch và lo lắng cho hạnh phúc của anh.



Ba mẹ tôi hiền lành lắm, chỉ khuyên anh trai từ từ mà tìm hiểu, không có gì phải vội vàng cả, cái gì cũng phải suy nghĩ kỹ càng. Ngay cả tôi cũng rất tôn trọng quyết định của anh trai mình. Thành thật mà nói tôi nhận thấy anh có nhiều điều thay đổi tích cực từ khi quen chị nên cũng mừng cho anh. Tôi tôn trọng quyết định, lựa chọn của anh, càng không muốn bất công với một người phụ nữ chỉ vì cái quá khứ không mong muốn của chị ấy. Mặc dù vẫn phải chịu tác động từ phía họ hàng nhưng tôi nghĩ gia đình đã đối xử với chị ấy rất tốt, đúng chừng mực, thậm chí còn có phần sợ chị tổn thương vì hoàn cảnh. Chúng tôi còn cùng nhau tổ chức sinh nhật cho chị, mẹ tôi nấu món ngon, tôi mua bánh kem và pháo bông. Thi thoảng, vợ chồng tôi còn hẹn hai anh chị đi ăn uống này kia để có cơ hội tìm hiểu, qua lại nhiều hơn.

Gần đây, khi chị ấy biết được chuyện họ hàng nhà tôi tỏ ý phản đối đã nhắn tin, gọi điện cho tôi khóc lóc, nói tôi hãy khuyên anh hai nghe lời gia đình, dừng lại mọi chuyện với chị, đừng vì chị mà làm người thân không vui. Lúc đó tôi đã khuyên chị là tôi không thể can thiệp vào quyết định của anh trai mình, vì hạnh phúc là do anh lựa chọn, anh sẽ tự chịu trách nhiệm. Gia đình tôi vốn cũng rất mệt mỏi, cũng không muốn, nhưng anh trai tôi mới nên là người quyết định tất cả. Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm là cách đây 10 ngày, khi một người đàn ông lạ tìm cách kết bạn và nói chuyện với tôi trên mạng xã hội. Ban đầu tôi cũng không quan tâm lắm, dần dần những lời anh ấy nói khiến tôi chú ý vì có liên quan đến chị. Anh nói đã quen và yêu chị cả năm trời, từng đưa nhau về nhà và có quan hệ như vợ chồng nhiều lần. Họ dự định cuối năm làm đám cưới, chị cũng học sắp xong khóa đạo để có thể làm lễ cưới. Vậy nhưng chị lại đột ngột thay đổi thái độ và nói lời chia tay, anh không hiểu chuyện gì cho đến khi tìm hiểu biết rằng chị đã qua lại tình cảm với anh trai tôi, trong khi hai người còn vợ vợ chồng chồng ngọt ngào. Khi chị ấy nói lời chia tay anh ấy là sau hôm xuống ra mắt gia đình tôi.



Người đàn ông đó đã tìm cách liên lạc với anh trai tôi nhưng chị ấy nhanh tay vào trang cá nhân của anh tôi để chặn nick này, cũng nhờ một vài tấm hình trên mạng xã hội nên anh ấy mới biết đến tôi và tìm cách nói chuyện. Tôi quá sốc, choáng váng đầu óc, yêu cầu anh đưa ra bằng chứng vì không thể tin lời nói từ một phía. Những ngày sau đó quả thật phiền phức vô cùng, chị ấy liên lục nhắn tin xin lỗi tôi, xin một cơ hội, nói chị yêu anh thật lòng, thương tôi và gia đình tôi lắm, rằng từ khi quen anh trai tôi không hề làm điều gì có lỗi cả. Tôi cũng nhẹ nhàng khuyên bảo để chị buông tay anh tôi ra, chỉ cần hai người chia tay thì tôi sẽ giữ kín mọi chuyện, không hề có ý muốn bôi nhọ, xúc phạm gì chị ấy. Vậy nhưng, chỉ vài ngày sau, biết được chị đã hoàn toàn giải thích, thuyết phục được anh tôi đứng về phía chị, hứa hẹn bảo vệ chị, chị đã chia sẻ trên mạng xã hội clip đôi nam nữ đòi tự tử do bị nhà trai ngăn cấm, cùng những lời như anh trai tôi hãy bảo vệ chị ấy.



Tôi đã cảm thấy vô cùng tức giận, mất kiểm soát, nhắn một tin thật dài mắng chị rồi hủy kết bạn và chặn luôn nick chị. Tôi cũng nhắn một tin cho anh trai mình để mắng anh về sự ngu muội, yếu đuối trong tình cảm, thể hiện sự thất vọng với anh. Tôi nói sẽ kể chuyện này với ba mẹ để họ giải quyết. Ba mẹ bảo chủ yếu là do anh, anh không muốn thì ai làm được gì.



Ngay chiều hôm đó, anh hai với chị về nhà tôi, năn nỉ, xin lỗi đủ thứ. Mẹ tôi vốn thương anh hai nên suýt mềm lòng, nhưng cũng đủ kiên quyết để nói rằng không chấp nhận, còn anh tôi muốn làm theo ý của anh thì làm, sướng khổ thế nào tự chịu, sau này đừng dẫn chị ấy về đây nữa. Mẹ nói thà mất con trai chứ không thể chấp nhận người như vậy bước vào làm dâu con trong nhà.

Tôi ghê sợ chị ấy một thì thất vọng về anh trai mình mười. Tôi quá tiếc nuối vì anh đã lao đầu vào một người phụ nữ như vậy. Càng suy nghĩ về những gì đã qua, tôi lại càng nhận ra nhiều điều và thấy chị ấy thật đáng sợ. Khi chị khóc lóc đòi nhờ tôi khuyên anh trai chia tay chị, có lẽ chỉ là đóng kịch vì chị biết quá rõ tính tôi, chị muốn tôi thương hại chị hơn, đứng về phía chị hơn mà thôi. Rồi có lúc tôi mời hai người qua phòng ăn tối, chị ấy gọi điện cho tôi, vừa khóc vừa nói người chị họ của tôi hiểu lầm chị gì đó, nói không tốt về chị, chắc chị không qua phòng tôi được, vậy mà hôm sau chị vẫn đến. Chắc chị lại muốn tôi xuống nước, năn nỉ chị qua, đứng về phía chị.



Khi anh người yêu cũ của chị nói ra sự thật với tôi, chị và cả gia đình chị đã nhắn tin, gọi điện chửi mắng người kia liên tục, anh ấy còn chụp lại để gửi cho tôi xem tất cả, đến tận bây giờ chuyện đó vẫn tiếp diễn. Nếu con gái họ không làm gì sai thì đã chẳng có ai làm được gì, khi con họ lăng nhăng và phụ bạc người ta thì sao không lên tiếng, con họ là con cưng vậy con người khác chẳng là gì sao?

Giờ gia đình tôi rất mệt mỏi nhưng cũng không biết làm cách nào để can thiệp được. Anh trai tôi đã trưởng thành rồi, muốn làm gì cũng đâu ai cản nổi, lại sống xa nhà mà gần chị đó, mỗi ngày làm việc đều gặp gỡ, giờ anh chỉ biết đến chị đó mà thôi. Anh không nghĩ tới nỗi lo của gia đình, nhân cách như vậy khi sống chung rồi có hạnh phúc không? Rồi khi chị ấy gặp người có điều kiện, tương lai hơn thì sao, có phũ phàng như với người cũ? Rồi với một người phụ nữ mà dễ dàng vợ vợ chồng chồng, lên giường với người khác như vậy thì nguy cơ lây lan các bệnh tình dục cũng là khá cao. Bộ mặt thật của chị sớm muộn cũng sẽ lộ nhưng chỉ sợ khi đó đã quá muộn; với tính cách yếu đuối, không cương quyết, tôi cũng không dám tưởng tượng anh sẽ trở nên như thế nào. Tôi nghĩ chị ấy sẽ sớm gài anh để mang thai và gây áp lực cho nhà tôi. Tôi phải làm sao đây?

Thuần