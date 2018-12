Tôi như nô bộc của vợ

Tôi 32 tuổi, vợ 28 tuổi, chúng tôi lấy nhau đã được 7 năm, có một bé trai 5 tuổi. Kinh tế gia đình phụ thuộc chủ yếu vào tôi, vợ ở nhà trông con, thỉnh thoảng có nhận một ít việc làm thêm, tiền lương của tôi đều đưa hết cho vợ. Khi yêu nhau tôi cũng biết cô ấy cá tính, mê bóng đá và vô duyên, lấy nhau rồi tôi mới thấy hoảng sợ, cô ấy rất lười, lại ham chơi. Năm đầu lấy lý do là học năm cuối đại học, rất bận rộn, vì vậy tôi nấu cơm cho cô ấy, năm thứ 2 với lý do bầu bí mệt tôi lại giành nấu cơm cho cô ấy, sang năm tiếp theo với lý do trông con mệt, tôi quán xuyến luôn cơm nước, giặt giũ, rửa bát, thỉnh thoảng cô ấy có giúp tôi (thế nhưng mỗi khi về nhà chồng chơi, cô ấy rất chăm, lại khéo ăn nói, mọi việc cô ấy tranh làm tất. Ai cũng khen tôi lấy được vợ vừa xinh vừa đảm. Tôi đành cười trừ, có ai biết được khi vừa đi khỏi nhà chồng tôi lại làm" nô bộc" của cô ấy đâu).

Không những lười, thói quen ăn uống của vợ tôi rất vô duyên, gà vịt luộc cô ấy ăn toàn xé, lại còn bắt tôi đi mua cho cả lon bia ngồi uống. Mỗi lần vợ chồng đi đâu khát nước vào quán mà tôi ngượng chín mặt, cô ấy thì gọi bia, tôi thì uống nước ngọt. Điều tôi cảm thấy mệt mỏi nhất là cô ấy hâm mộ bóng đá điên cuồng, mê MU và Mourinho, vì cái vụ Mou có đến MU hay không mà cô ấy ăn không ngon ngủ không yên. Tôi đi làm về, tối chỉ mong có một giấc ngủ ngon, còn vợ thức cả đêm xem bóng đá rồi hò hét cổ vũ. Euro năm nay hai mẹ con cô ấy cùng nhau xem, rồi còn bắt tôi cá cược. Tôi có thích bóng đá đâu, có xem đâu, nên biết đội nào hay mà nhận, nội dung cược toàn là "rửa bát, đấm lưng một tháng" .

Rồi những trận cầu hấp dẫn cô ấy bắt tôi chở ra tận quán xem (lý do là xem thế mới có không khí). Mình cô ấy không sao, bố vợ tôi cũng mê bóng đá không kém, cứ mỗi trận đấu lại thấy hai bố con gọi điện dự đoán tỉ số với nhau, tôi thì có việc cô ấy mới gọi, mà gọi thì nội dung cũng rất ngắn gọn. Nói công bằng thì ngoài hàng tỉ khuyết điểm kia cô ấy cũng có một số ưu điểm, khá xinh xắn, trắng trẻo, lại hay thủ thỉ với mẹ tôi, quần áo mẹ tôi đều là cô ấy mua. Mẹ tôi chỉ có hai đứa con trai, cả hai đều không tâm lý nên mẹ tôi rất quý cô ấy.

Nhiều lúc tôi rất mệt mỏi, xin mọi người cho lời khuyên, tôi có nên tìm một người vợ khác đúng nghĩa không hay là cứ ở vậy đến già? Mọi người đừng khuyên cải tạo cô ấy, vì nếu cải tạo được tôi đã cải tạo rồi. Xin cảm ơn mọi người.

