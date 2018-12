Tôi mong gặp bạn đồng hành cho những mùa Noel và Tết sắp tới

Nữ kế toán 31 tuổi mong gặp bạn trai tại Vũng Tàu

Chào các bạn,

Lại một cái Tết nữa sắp đến, có lẽ những người độc thân luôn được mọi người quan tâm nhiều nhất. Vì vậy tôi lên đây chia sẻ, mong tìm được một người bạn, người đồng hành cùng tôi trong mấy chục mùa Noel và Tết sắp tới.

Do tính chất công việc ở công ty luôn bận rộn, thỉnh thoảng được nghỉ xả hơi với chuyến du lịch 2-3 ngày, cứ thế thời gian trôi đi. Nay nhìn lại thấy đồng nghiệp, bạn bè đã yên bề gia thất, còn tôi vẫn nợ mẹ một chàng rể. Chẳng phải tôi khó tính hay kén chọn mà những người tôi gặp trong cuộc sống, vì lý do này hay khác mà không đến được với nhau, hoặc có lẽ do chưa đủ duyên nợ (cười).

Tôi không đặt ra tiêu chuẩn nào tìm bạn đời vì quan niệm hôn nhân dựa trên tình yêu và đó là cảm xúc tự nhiên của hai người. Mong bạn đồng hành sẽ cùng tôi nuôi dưỡng và phát triển những cảm xúc tốt đẹp đó.

Ở chuyên mục Hẹn hò này, tôi từng viết bài "Nữ kế toán 31 tuổi mong gặp bạn trai tại Vũng Tàu", nay xin chia sẻ thêm đôi điều về bản thân và cuộc sống. Mong được làm quen với bạn trai có ý định nghiêm túc.

Xin cám ơn các bạn đã quan tâm.

