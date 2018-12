Tôi hết tình cảm vì chồng chẳng chịu đi làm

Tôi 30 tuổi, chồng hơn tôi 13 tuổi, Chúng tôi kết hôn được 6 năm và có một con gái 5 tuổi. Thời gian tôi có bầu, do sức khỏe yếu nên chỉ ở nhà, còn chồng đi làm. Do bố mẹ chồng đã mất từ lâu nên trước sinh tôi về nhà mẹ đẻ để bà tiện chăm sóc. Nhà tôi ở tận miền Trung nên chồng không về thăm mà chỉ gọi điện hỏi han, hàng tháng tôi phải gọi điện nhắc chồng gửi tiền về để nuôi con. Tháng nào tôi cũng phải nhắc đến mấy lần anh mới gửi, còn nói đấy là tiền anh đi vay của bạn bè. Tiền lương hàng tháng của anh thì anh giữ lại tiêu xài, không gửi về cho tôi đồng nào.



Khi con gái tròn một tuổi, chồng nghỉ việc không đi làm nữa. Cách đây 4 năm anh giấu tôi cầm sổ đỏ của bố mẹ cho để vay ngân hàng rồi cho anh trai mượn tiền làm ăn. Được một thời gian không có khả năng thanh toán, tôi đành gửi con để đi làm trả nợ ngân hàng và lo kinh tế nuôi con và chồng. Anh không đi làm mà cũng chẳng phụ tôi làm việc nhà, hàng ngày chỉ rủ bạn bè đi nhậu, mọi kinh tế và việc nội ngoại giao phó lại cho tôi. Tôi cũng góp ý nhiều lần để chồng đi làm kiếm tiền nuôi con và phụ giúp trong việc gia đình nhưng anh chỉ nghe và không có ý định đi làm.



Vì không còn khả năng thanh toán cho ngân hàng nên anh đã phải bán nửa căn nhà đi để trả nợ, rồi lấy lý do không còn nhà nên không có gì thế chấp vay để làm ăn kinh doanh. Càng ngày tôi càng thấy anh không có trách nhiệm gì với vợ con, mặc tôi tự xoay sở, xem như đấy là nhiệm vụ của tôi. Tôi bây giờ sống bên chồng mà không còn tình cảm gì nữa, muốn ly hôn để giải thoát cho mình nhưng nghĩ đến con lại chần chừ. Tôi phải làm gì đây?

Thu