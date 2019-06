Tôi hạnh phúc sau nhiều đổ vỡ và tổn thương

Tôi nhanh chóng vượt qua tổn thương, dành thời gian tập thể thao, chăm sóc bản thân, đưa ba mẹ và con gái đi du lịch khắp nơi.

Tôi 30 tuổi, là mẹ đơn thân và có con gái nhỏ. Tôi và chồng cũ ly hôn khi con mới chỉ được 7 tháng tuổi. Chồng cũ tuy không có thói hư tật xấu gì nghiêm trọng nhưng do quá khác biệt, cuộc sống không hạnh phúc nên chia tay. Anh nghèo nên hầu như không đóng góp gì vào việc nuôi con dù vẫn rất quan tâm và yêu thương con.

Sau khi ly hôn, tôi thất nghiệp và lao vào đầu tư kinh doanh. Do không có kinh nghiệm nên tôi đã trắng tay, phá sản mất hết toàn bộ 700 triệu tiền tích góp và còn vay thêm của bố mẹ. Bố mẹ ở xa, chỉ có hai mẹ con tự nuôi nhau ở thành phố nên vô cùng vất vả. Tôi như rơi vào đường cùng tuyệt vọng. Rút kinh nghiệm từ sai lầm cũ, tôi khởi nghiệp lại với lĩnh vực mà tôi giỏi nhất, bỏ công việc làm thuê với mức lương 20 triệu để nhận mức lương 5 triệu do tự mình trả. Những ngày tháng đầu khó khăn không kể hết, nhưng nhờ nỗ lực và may mắn, đến giờ công việc kinh doanh khá thuận lợi. Tôi mua được một căn hộ cao cấp và một shop house trị giá 15 tỷ để cho thuê, tài chính tương đối dư dả.

Vài năm sau ly hôn, tôi gặp một người đàn ông. Anh 36 tuổi, cũng làm kinh doanh. Chúng tôi hoà hợp về mọi mặt. Thời gian khi anh khởi nghiệp, tôi luôn theo sát và hỗ trợ anh. Anh là trai tân và là con nhà giàu. Tuy rất giỏi nhưng tiền anh khởi nghiệp là của bố mẹ đầu tư, anh vẫn sống cùng bố mẹ. Anh nói bố mẹ mình chính là hạnh phúc của anh. Yêu 3 năm nhưng chưa bao giờ anh công khai về mối quan hệ của chúng tôi. Khi tôi hỏi về tương lai, anh nói rằng tôi sẽ không hợp với gia đình anh, bố mẹ anh sẽ phản đối. Tôi nhận thấy: hoặc là anh không yêu tôi, hoặc anh là người đàn ông nhu nhược, không có bản lĩnh nên dù từng yêu anh rất nhiều, tôi vẫn dứt khoát từ bỏ.

Thi thoảng vẫn buồn vì mình sống hết lòng, chân thành và tử tế nhưng lại bị đàn ông phụ bạc hết lần này tới lần khác, tôi vẫn nhanh chóng vượt qua, dành thời gian tập thể thao, chăm sóc bản thân, đưa ba mẹ và con gái đi du lịch khắp nơi. Tôi thấy cuộc sống tự do, không ràng buộc với đàn ông cũng có nhiều điểm tích cực, vui vẻ và hạnh phúc. Tôi chia sẻ chuyện của mình với mọi người vì muốn nói rằng, cuộc đời nhiều khi gặp phải thất bại hoặc những người tệ hại, nhưng tất cả sẽ chỉ là thử thách, nếu vượt qua được, chúng ta sẽ sống ngày càng an nhiên và hạnh phúc hơn.

