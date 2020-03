Tôi cưới chàng 'mặt ngố' nhờ Hẹn hò VnExpress

Tôi là người vợ trong bài: "Hẹn hò VnExpress đã giúp tôi có vợ". Sáng nay chồng hớn hở khoe tôi là bài anh viết cảm ơn mục Hẹn hò đã được đăng.

Lần trước anh có viết một bài nhưng dài quá nên viết lại lần hai. Nhân đây tôi xin kể lại câu chuyện của chúng tôi. Tôi 30 tuổi, biết đến mục Tâm sự từ năm 2015 và biết đến mục Hẹn hò từ những ngày đầu mới ra mắt, khi đó mọi người đăng bài còn gửi kèm cả ảnh chụp. Cách đây 4 năm, khi tôi chia tay mối tình đầu, thấy mình vẫn còn trẻ, cơ hội còn rất nhiều. Thời gian dần trôi, người yêu cũ sau 2 năm cũng lấy vợ, bạn bè lần lượt đẻ con, gia đình sốt ruột, mọi người xung quanh hễ nhìn thấy tôi là hỏi chuyện kết hôn. Tôi thấy khá phiền lòng.

Do môi trường làm việc không có nam giới, lại mới chuyển việc về tỉnh khác nên mối quan hệ của tôi khá hạn chế. Tôi có công việc tạm ổn, luôn hướng về gia đình, sống đơn giản, vui vẻ, chỉ muốn mãi độc thân vô lo vô nghĩ. Rồi nghĩ đến sự mong mỏi của bố mẹ, tôi quyết định viết bài đăng mục Hẹn hò sau Tết 2019. Tôi nhận được khoảng 20 lá thư, sau khi nói chuyện thử vài người cũng tìm được một người cảm thấy cá tính, thú vị. Chúng tôi chat chit hàng ngày nhưng do công việc bận nên ít gặp gỡ. Sau hơn 4 tháng, dù tôi thấy mình có tình cảm khá nhiều, thích chuyện trò với anh nhưng do có một số chuyện cả hai không tìm được tiếng nói chung nên dừng liên lạc.

Tôi khá buồn sau chuyện đó, đứa em gái thân thiết bảo tôi lại thử viết bài lên Hẹn hò tiếp. Tôi thấy không còn cảm xúc nên em liền thay tôi viết bài và gửi lên. Lần này tôi nhận được tầm 10 email làm quen, trong đó anh là người viết mail đầu tiên và rất dài. Tôi chỉ viết lại cho mình anh. Chúng tôi trao đổi rất nhiều thứ qua mail trước khi chat qua phần mềm. Anh nhiệt tình, hiền lành nhưng không quá thú vị, không khiến tôi thấy hứng thú mỗi khi nói chuyện như người cũ. Chúng tôi hay chia sẻ link bài trên mục Tâm sự. Thông qua những nhận xét của anh, tôi hiểu anh là người rất coi trọng vợ con, có suy nghĩ sâu sắc, đề cao sự chia sẻ trong cuộc sống hôn nhân. Khi tôi kể việc từng viết bài lên Hẹn hò và gửi bài cũ đó cho anh, anh bất ngờ bảo từng hai lần cố viết mail gửi mà thấy bặt vô âm tín, tôi không hiểu sao mình không nhận được thư anh từ hồi đó.

Có lẽ đó là sự may mắn, nếu tôi nhận nhận được mail và trò chuyện thử đi chăng nữa thì có lẽ cũng không lựa chọn anh ở thời điểm đó. Chúng tôi gặp nhau sau tầm 3 tháng liên lạc. Lần gặp đầu tiên, tôi khá thất vọng vì anh không cao mà lại ăn mặc lôi thôi, chân tay lúng túng, mặt mũi ngố tàu, đi chiếc xe máy cà tàng gần hết xăng. Chúng tôi đi cùng một đôi nữa, chính là đứa em gái thân thiết- người đã viết bài mai mối hộ tôi (bạn trai em gái đó là do anh cá tính thú vị mà trước đó đã nói chuyện với tôi giới thiệu cho, tôi và anh kia dừng liên lạc nhưng hai đứa em lại nên đôi). Cảm giác đi cạnh anh hôm đầu rất xa lạ, không tìm được sự thân thiết dù đã liên lạc 3 tháng trước đó. Tôi băn khoăn không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu, không lẽ thời gian vừa qua lại phí công vô ích. Sau tối đó, anh đã viết một mail khá dài và cảm động. Anh có thói quen viết mail cho tôi hàng tuần, chúng tôi làm một file word riêng để viết thư cho nhau. Tuy tôi không thích bề ngoài của anh nhưng lại thích tư tưởng, suy nghĩ của anh, những gì anh viết luôn chân thành và đầy ắp tình cảm.

Lần thứ hai gặp chung cả nhóm sau đó hơn một tháng, tôi thấy anh bớt xa lạ hơn. Anh quan tâm từ những thứ nhỏ nhặt, luôn mang theo hoa quả mà tôi thích ăn, ghi nhớ mọi thứ liên quan đến tôi, từ bạn bè đến sở thích, đến cả ngày sinh của mọi người nhà tôi. Trước khi tôi về quê nghỉ tết âm lịch, anh viết mail, gói ghém rất nhiều tình cảm. Thư anh từ hồi đầu luôn thể hiện quan niệm "vợ là nhà, làm cho vợ hạnh phúc mới là chính đạo". Tôi thấy thực sự xúc động, cảm giác rất khó tả. Tôi đồng ý làm người yêu anh. Chúng tôi viết mail liên tục những ngày giáp Tết. Mùng hai, anh xuống thăm nhà tôi. Bố mẹ, họ hàng và người thân quen ai cũng mừng. Mẹ tôi bán hàng ăn, sáng anh dậy sớm phụ mẹ dọn hàng, rửa bát, không nề hà việc gì, rất được lòng mọi người. Nhà tôi ở quê có nhiều cái bất tiện, việc vặt lại nhiều nhưng anh luôn nhiệt tình vui vẻ, chăm chỉ phụ việc từ sáng đến tối. Chúng tôi có một tuần nghỉ Tết bên cạnh nhau, tôi thực sự thấy yêu anh. Chẳng biết phải vì yêu không mà tôi thấy anh đẹp trai hơn chứ không đến nỗi tệ như hồi đầu gặp (mẹ tôi và nhiều người khác còn khen anh đẹp trai, trắng trẻo).

Ra Tết tôi đến nhà anh chơi, khá bất ngờ là nhà anh không phải quá khó khăn như hồi đầu tôi tưởng tượng (từ bề ngoài của anh mà suy ra). Anh là con trai ở phố, được mẹ lo chu đáo, ở nhà không phải làm gì nhưng thích lối sống tối giản (thậm chí gọi là kham khổ cũng được), ít giao lưu, không biết cách nói chuyện với con gái, trông lúc nào cũng luộm thuộm cũ kỹ nên 33 tuổi vẫn chưa có người yêu. Bố mẹ lúc nào cũng lo lắng, sợ anh không lấy được vợ. Có điều, với tôi thì anh là ngọc trong đá. Càng ở bên nhau tôi càng thấy anh tuyệt vời. Anh tuy hơi ngố nhưng quan tâm tôi hết mực, luôn chủ động giúp tôi làm việc nhà, lại rất tâm lý và chiều người yêu.

Tôi nhận ra sống độc thân cũng tuyệt nhưng nếu tìm được người hòa hợp, thật lòng yêu thương mình thì cuộc sống trở nên đẹp hơn rất nhiều. Từ khi yêu nhau, cả hai cùng thay đổi. Tôi giúp anh thay đổi diện mạo chỉn chu hơn, cùng anh ra ngoài và chuyện trò với mọi người xung quanh nhiều hơn. Anh giúp tôi trở nên tình cảm và bớt ngang ngạnh đi. Chúng tôi đã đăng ký kết hôn và dự định cưới cuối hè năm nay. Chúng tôi vẫn giữ thói quen cùng nhau đọc bài ở mục Tâm sự và Hẹn hò, nơi cả hai học hỏi được rất nhiều qua câu chuyện mọi người chia sẻ và đọc bình luận của các cô chú, anh chị có kinh nghiệm đi trước. Chúng tôi đều hiểu cuộc sống hôn nhân không phải toàn màu hồng, theo thời gian mọi thứ trở nên nhàm chán, vấn đề sẽ phát sinh nên cả hai luôn nhắc nhở nhau phải học hỏi và trao đổi thường xuyên. Thật sự chẳng dễ dàng để có thể tìm ra nhau nên chúng tôi đều rất trân trọng.

Thực sự cảm ơn VnExpress là cầu nối giúp cho tôi tìm được người chồng như ý (một cách gián tiếp thì giúp cả đứa em gái tôi tìm được chồng nữa). Mỗi một người xuất hiện sẽ để lại ý nghĩa nào đó, tôi cảm nhận điều này rất rõ qua câu chuyện của mình. Chúc những người độc thân sớm tìm được một nửa. Chúc mọi người mạnh khỏe, cùng nhau vượt qua mùa đại dịch. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc bài.

June

