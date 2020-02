Tìm chàng trai cận thị và làm IT

Mình đang sống và làm việc tại Hà Nội, cao 1m61, nặng 53 kg, được nhận xét là nhìn cũng không đến nỗi nào mà sao vẫn cứ bị ế.

Mình cũng khá "nhừ", 32 tuổi rồi. Tính cách hài hước, vui vẻ và năng động. Muốn tìm một bạn nam trước tiên là bị cận thị (nghe hơi dị nhưng không hiểu sao mình rất thích những bạn nam cận thị), cao ít nhất là 1m67 vì mình cũng hay đi dép cao.

Mình không phân biệt tuổi tác, ít tuổi hơn mình càng tốt vì có thể do tính cách mình hợp với các bạn ít tuổi hơn. Mình cảm thấy khi nói chuyện hay tán gẫu thì có nhiều chuyện để nói hơn và thoải mái hơn. Làm IT thì càng tốt vì bạn mình dân IT cũng nhiều nên mình thấy tính cách hợp với mình. Nghe có vẻ hơi nhiều nhỉ, có thể sẽ bị nói rằng "ế dài rồi mà còn tiêu chuẩn này nọ", nhưng mà kệ chứ nhỉ, cứ mạnh dạn nói ra suy nghĩ bản thân.

