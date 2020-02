Mình đang cố trở thành chàng trai hoàn hảo

Mình tên Phát, 29 tuổi, sinh sống ở Bình Dương, làm việc ở quận 12, là nhân viên kinh doanh.

Về tính cách mình trầm ít nói, 1m62, 57 kg, ngoại hình bình thường, nhiều người nhận xét dễ thương nhưng đó là theo quan điểm của mỗi người nên mình cũng không biết mình phải viết gì. Mình thích những gì thực tế nên khi viết thư này cũng mong cho bản thân một cơ hội tìm hiểu và hẹn hò. Nếu bạn cần một chàng trai có đầy đủ về tài chính, công việc hay ngoại hình thì hãy bỏ qua email này, mình đang trong giai đoạn tạo dựng sự nghiệp nên nếu lựa chọn mình sẽ chọn sự nghiệp là ưu tiên, nếu có thể quen biết ai và tiến xa hơn trong giai đoạn này thì đó là một điều may mắn.

Mình chúc bạn may mắn tìm được Mr Right của mình. Mình không hoàn hảo, chỉ đang cố gắng trở thành một chàng trai hoàn hảo. Mình cũng không tìm kiếm sự hoàn hảo nào ở một cô gái. Mình viết đến đây thôi, nếu có cơ hội làm quen mình sẽ trò chuyện, chia sẻ nhiều hơn, còn không cứ xem đây là duyên nhưng chưa đủ trở thành hai chữ "duyên nợ". Chúc bạn thật nhiều sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống.

