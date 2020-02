Em muốn sống vui vẻ, ý nghĩa

Em 36 tuổi, ly hôn sau khi kết hôn được 2 năm. Em chưa có con vì chồng cũ bị bệnh. Em cao 165 cm, nặng 57 kg, rất thích thể thao.

Em từng làm quản lý cho các công ty lớn mức lương khoảng gần 1.000 USD/tháng. Em thích nấu ăn và nấu rất ngon. Em là người năng động, bản lĩnh, mạnh mẽ và cá tính. Ông trời đã bắt phạt vì sai lầm của chính em. Em không thích kể lể nhưng nếu không trình bày chắc anh khó lòng thông cảm và yêu thương.

Em sống rất tình cảm, hay giúp đỡ người khác. Khi gặp chồng cũ của em, anh ấy không nghề nghiệp, không xe máy, không tiền, nợ nần, không nhà cửa. Em là cô gái may mắn nên thấy ai không may thì mủi lòng. Em đã giúp trả nợ, mua xe máy, chỉ dẫn anh ấy kinh doanh. Sau đó vì công việc hay đi công tác em tình cờ ghé nhà chồng cũ thấy hoàn cảnh khó khăn em thương, do duyên nợ nên em đã lấy anh ấy dù biết anh và gia đình như vậy.

Em cũng không ngại để nói thật là chồng cũ em đẹp trai, hát hay, nấu ăn ngon nhưng đổi lại anh ấy mê bài bạc, nhà anh ấy chứa bài, anh ấy rất lăng nhăng, gia trưởng và đã đánh em. Em đã nuôi em gái anh ấy học hành năm đầu đại học. Nói chung là em đã ngu ngốc vì tin rằng con người sẽ thay đổi tốt hơn, tình yêu và bản lĩnh của em sẽ giúp anh ấy thay đổi hoặc theo nghiệp duyên thì em mắc nợ họ kiếp trước. Dù là gì thì em cũng không còn quan trọng nữa. Em không oán giận và trách móc bản thân hay chồng cũ và những người bên đó.

Em chỉ có một cuộc đời duy nhất, muốn sống vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy ý nghĩ. Về ngoại hình, em có khuôn mặt khả ái, tin anh sẽ không thất vọng. Có điều em khá nam tính, thẳng thắn, quyết đoán. Em rất yêu trẻ con và biết cách chăm chúng khá tốt. Em chỉ mong lấy được người thương yêu em thật lòng, có chí tiến thủ, cùng em mỗi ngày chạy bộ hoặc tập thể dục vào buổi sáng, cuối tuần đi bơi. Mỗi ngày đi làm về em nấu món ngon cho anh ăn, massage cho anh khi anh mệt mỏi, kể chuyện anh nghe, cùng anh làm ăn kinh tế vì em rất có máu kinh doanh. Anh sẽ không bao giờ lo về việc em ngoại tình. Nhiều lần em mạnh mẽ từ chối đổi tình dục lấy số tiền lớn hoặc cơ hội làm giàu.

Em thích đi du lịch, đã đi từ Cà Mau đến Hà Tĩnh, chưa ra Bắc nhưng các nước châu Á cũng hơn 6 nước rồi. Gia đình em khá cơ bản. Nếu anh gặp mẹ em, anh sẽ vui vì mẹ em xinh đẹp, hài hước, giỏi việc nước đảm việc nhà, lại tốt bụng. Ông trời không cho ai tất cả cũng không lấy đi của ai tất cả. Em đang sống cùng bố mẹ ở một tỉnh miền Tây, rất gần Sài Gòn. Đợi chờ em không ngại nhưng thời gian trôi nhanh lắm, nếu chúng mình không tìm thấy nhau sớm sẽ lỡ mất bao yêu thương. Chỉ mong duyên phận gặp được người tâm đầu ý hợp.

