Em chủ động tìm kiếm mong được gặp đúng người

Người hoàn hảo sẽ gặp được người hoàn hảo tương xứng, mình như thế nào sẽ gặp được người như thế ấy.

Em luôn tin rằng, mỗi chúng ta đều sẽ gặp được một nửa của đời mình, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Em từng chờ đợi một cách vô vọng nên giờ chọn chủ động tìm kiếm với hy vọng sẽ gặp được đúng người, vào đúng thời điểm nhất. Chẳng có gì sai cả đúng không anh? Mọi thứ trong cuộc sống kể cả duyên phận đều do ý trời, người hoàn hảo sẽ gặp được người hoàn hảo tương xứng, mình như thế nào sẽ gặp được người như thế ấy. Có một câu nói thế này: "Cuộc đời mình sẽ có lúc phải đối diện với rất nhiều sự lựa chọn, lựa chọn quan trọng nhất đó chính là chọn được người sẽ đi cùng mình đến hết cuộc đời này.

Tuổi 26, em nào phải kén chọn như người đời vẫn thường nghĩ, chỉ là em không muốn sau này phải hối hận với những lựa chọn sai lầm của mình. Đôi lúc em vẫn tự an ủi bản thân rằng chỉ là do duyên tình mình lận đận nên chưa tới mà thôi. Em luôn mong gặp được người thương em thật lòng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù những khi em xấu xí nhất, người cho em cảm giác an toàn để em luôn được là chính mình, người không bao giờ xem em là kẻ thay thế, mua vui tạm bợ, dễ đến và dễ đi. Em biết trên đời chẳng có gì là tuyệt đối, chẳng có ai hoàn hảo vẹn toàn. Với em, điều quan trọng nhất trong tình yêu chỉ có một, đó là thấu hiểu để ta tin tưởng nhau, đồng cảm, tha thứ cho nhau, biết chấp nhận ưu khuyết điểm của nhau, vì nhau mà hoàn thiện hơn mỗi ngày. Hạnh phúc vốn dĩ không phải là điểm đến mà là một quá trình, em không cần anh vội vàng, không cần lãng mạn, sến súa, anh cứ là chính mình, nhẹ nhàng đến bên đời em thôi.

Em vốn là cô gái nông thôn, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất cao nguyên Lâm Đồng. "Con gái Đà Lạt à, xinh xắn trắng trẻo lắm phải không", các anh chàng vẫn hay nói vậy đấy mà. Em không hẳn nhé, con nhà nông nè, lao động từ bé, da em không trắng, dáng em không xinh và nổi bật như những cô nàng phố thị. Cô bé nấm lùn vẫn hay được mọi người nhận xét nội tâm nhưng hài hước. Vẻ ngoài lạnh lùng nhưng khi gặp đúng người, bắt trúng đài thì... thôi rồi hỡi ôi. Làm công việc ngân hàng nên em không có nhiều thời gian dành cho bản thân, mỗi cuối tuần mới thảnh thơi nấu cho mình một món ngon, đắp loại mặt nạ mình thích, thi thoảng thả hồn trong những trang sách, trầm lắng trong tiếng nhạc du dương ở một góc quán quen thuộc.

Đôi điều bộc bạch về bản thân đến đây thôi. Em mong qua bài viết này sẽ tìm được một người cùng sẻ chia và đồng hành trên con đường dài phía trước. Nếu kiếp trước có ngoái lại nhìn nhau 500 lần thì kiếp này cho nhau một cơ duyên gặp gỡ, anh nhé. Mong anh.

