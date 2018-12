Cưới 3 năm rồi chuyện chăn gối của chúng tôi vẫn bằng không

Tôi 29 tuổi, nhân viên văn phòng; chồng hơn 10 tuổi, là chủ doanh nghiệp. Chúng tôi yêu và cưới nhau được hơn 3 năm nhưng chưa một lần quan hệ thật sự. Khi mới kết hôn, lần đầu quan hệ với chồng tôi cảm giác rất đau. Thấy tôi thế anh không thể tiếp tục được nữa, chỉ hôn trán và ôm tôi ngủ. Chúng tôi cố gắng làm thế thêm hai lần nữa nhưng vẫn chưa được, tôi có nói với chồng là mặc kệ tôi, tôi chịu đau được. Rồi khi tôi biểu hiện cảm giác đau, chồng đã ngừng lại và ôm tôi ngủ.

Không biết phải làm sao nên tôi nói với anh, hãy cho tôi uống thuốc ngủ, như thế mọi việc sẽ dễ dàng hơn, hoặc nhờ đến sự giúp đỡ của bác sĩ, vậy mà anh không đồng ý. Sau khoảng 5 lần cố gắng, anh không có nhu cầu nữa. Hơn ba năm nay, chúng tôi chỉ ôm nhau ngủ và hôn lên trán, lên má của nhau. Chồng chỉ thích ôm tôi ngủ mà không có bất kỳ nhu cầu nào khác. Tôi khẳng định anh không phải gay, có thể do anh bị yếu nhưng tôi luôn nhận là lỗi do mình bị đau và do anh thương tôi nên như thế. Tôi không muốn có những lời nói hay suy nghĩ làm tổn thương anh.

Tôi tự thấy câu chuyện của mình kỳ lạ và không dám chia sẻ cho bất kỳ ai, hôm nay chia sẻ với quý độc giả mong nhẹ chút nỗi lòng.

Ngọc

