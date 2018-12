Có nên nói với gia đình tôi bị u não?

Tôi 25 tuổi, là con thứ trong một gia đình giàu có, đang sống chung với người yêu và phải giấu gia đình chuyện có bệnh nặng trong người, nay không biết có nên nói rõ chuyện này với gia đình không. Từ nhỏ sức khỏe tôi vốn khá tốt, hầu như từ bé đến lớn chỉ bị cảm vặt, đến bệnh viện cũng chỉ khám qua loa xem bị viêm gan hay mấy bệnh dễ bị lây qua ăn uống hay không, khá chủ quan. Gần cuối năm ngoái tôi hay bị hoa mắt chóng mặt, váng đầu, mất ngủ, thỉnh thoảng còn bị đãng trí. Nghĩ do áp lực việc ở công ty gia đình, việc kinh doanh góp vốn với bạn bên ngoài, cộng thêm bản thân bị thiếu máu nhẹ nên tôi không để ý nhiều, chỉ mua thuốc bổ về uống. Qua tết thì tình trạng nặng hơn, tôi hay quên, chóng mặt đau đầu, gặp ảo giác như có người gọi mình, đến tối đi ngủ ở đầu còn có cảm thấy lạnh buốt khiến mất ngủ.



Tôi cảm thấy bất an, đi khám bác sĩ nói có khả năng bị u não, phải làm các xét nghiệm và chiếu chụp cẩn thận để xác định. Tôi nói dối bố mẹ, người yêu là dạo này cảm thấy mệt mỏi áp lực, muốn đi du lịch một mình mấy ngày, sau đó thuê một khách sạn gần bệnh viện để tiện khám. Kết quả khiến tôi vừa mừng vừa lo, khối u lành tính, không phát triển nữa nhưng khá to và nằm ở phần khó mổ, tỉ lệ thành công rất thấp, cộng thêm việc hai bên gia đình nội ngoại họ hàng đều có mấy người mắc bệnh ung thư, bác sĩ khuyên nên điều trị bằng thuốc, tránh vận động, va chạm mạnh vào đầu và không nên suy nghĩ kích động, bị áp lực quá độ, nếu không sẽ dễ dẫn đến tổn thương não, thậm chí gây xuất huyết não.



Tôi suy sụp, mệt mỏi vì có cảm giác như có con dao treo trên đỉnh đầu. Tôi quyết định tạm nghỉ việc tại công ty, dọn ra ở riêng, lấy lý do muốn toàn tâm toàn ý chuyện kinh doanh điện thoại di động và mảng ứng dụng với bạn, đồng thời muốn chia tay người bạn gái đã yêu hơn 2 năm, nhưng em khóc lóc, dọa tự tử nên thôi. Bố mẹ cho tôi một căn hộ chung cư, dọn ra xong thì người yêu cũng đòi dọn vào ở chung, em bảo hai đứa đã ra mắt hai bên gia đình, còn bàn chuyện đám cưới rồi thì có gì phải ngại.



Quả nhiên chỉ sau vài ngày mọi chuyện lộ ra do tôi phải đến bệnh viện, em lén đi theo và nhanh chóng biết nguyên nhân. Em trách tôi giấu em và gia đình, bảo sau lưng tôi luôn có những người thân quan tâm, khi gặp khó khăn sao không nói ra để mọi người cùng giúp. Tôi giải thích không muốn khiến mọi người phải lo lắng, bệnh tuy nguy hiểm nhưng phát hiện kịp thời, chưa gây ảnh hưởng quá lớn có thể chữa trị khỏi hoàn toàn, đồng thời tiền tôi kiếm được cũng khoảng 200 triệu một tháng từ chuyện kinh doanh riêng và tiền cổ tức cổ đông trong công ty (bố mẹ tôi trước đây có chia cổ phần cho hai anh em, anh trai phụ bố quản lý công ty) có thể trang trải tốt chuyện thuốc thang, tiền ăn ở viện phí thì không cần vì nhà tôi cũng rất gần bệnh viện không phải ở lại.



Tôi khuyên em đừng nói với ai chuyện này, từ ấy em quan tâm, chăm sóc, ngoài chữa trị bằng thuốc tây tôi còn dùng thêm thuốc đông y. Qua 2 tháng tôi cảm thấy đỡ nhiều, không còn đau đầu, khối u cũng nhỏ đi một ít, nhưng hậu quả là do dùng nhiều thuốc tây y quá nên bị suy giảm sức khỏe. Cách đây mấy hôm về thăm bố mẹ, hai ông bà bảo tôi trông rất gầy, xanh xao, còn lo nhỡ tôi nghiện ngập, sa đà chốn ăn chơi. Tôi phải nói dối công việc dạo này bận quá, không ăn uống đầy đủ, nếu không tin thì bố mẹ có thể gọi cho con dâu tương lai của hai người. Từ hôm ấy đến nay ngày nào mẹ cũng gọi điện, nhắc tôi nhớ buổi trưa qua nhà ăn, bà đã mua sẵn thuốc bắc để bồi bổ, bố thì bảo nếu áp lực quá thì nghỉ mấy ngày, tôi với vợ sắp cưới cùng bố mẹ đi du lịch một chuyến. Hiện nay tôi rất phân vân, không biết có nên nói chuyện này với gia đình không, mong các anh chị tư vấn giúp.

Lâm