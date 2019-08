Cô gái năng động mong bạn đời thành đạt, thông minh

Em của 28 tuổi, trưởng thành và cả thành đạt vượt tuổi như nhịp sống trẻ của thành phố này.

Bất chợt Sài Gòn mưa nhiều mùa này, em nhớ về nắng. Những cái nắng tuy khô hanh, khó chịu nhưng làm người ta hoạt động, làm việc dễ chịu, năng động hơn. Giữa thành phố xô bồ này, con người đôi khi sống vội vã và cơm áo gạo tiền.

Em của 28 tuổi, trưởng thành, năng động và cả thành đạt vượt tuổi như nhịp sống trẻ của thành phố này, nhưng đôi khi cô đơn một mình và tìm kiếm một nửa của bản thân quanh đây, cùng em xây dựng một gia đình mơ ước.

Những khi một mình là lúc em cần một ai đó chỉ đơn giản ngồi nghe em than vãn, kể lể về mọi thứ trên đời này, cùng khóc cùng cười, cùng thông cảm.... rồi hai ta giữ được cả tình nghĩa đi cùng nhau suốt sau này, khi em đã lưng còng, khi anh tóc đã bạc pha... Cuộc sống là hiểu, chấp nhận và thông cảm cho nhau vì cơ bản không có ai hoàn hảo mà chỉ là mình chấp nhận được đối phương hay không thôi.

Mây tầng nào gặp mây tầng đó. Đây là câu nói trong một chương trình truyền hình. Em mong gặp được đúng người cần tìm: thành đạt, thông minh, vị tha, nhân ái.

Cuộc đời vài chục năm để trải nghiệm và sống có chất lượng để không uổng phí một đời người. Duyên là do trời định, phận là do mình nắm bắt, hạnh phúc là do mình góp xây. Hy vọng em gặp được anh.

