Cô gái Đồng Tháp mong tìm được 'ai đó' tạo cảm giác bình yên

Chào ai đó,

Em là dân kế toán, đang công tác tại miền Tây, là em út của thế hệ 8x. Tính đến nay, em đã được 30 tuổi mà mãi chưa tìm được ai đó nhỉ? Nhìn mọi người xung quanh đều đã có người yêu, có gia đình cả rồi mà mình thì vẫn chưa thoát khỏi kiếp FA.

Có lẽ do em quá kén chọn? Không đâu, em không kén chọn mà thực sự chưa tìm được ai đó thôi. Trong vấn đề tình cảm, em không tự tin là mình có đủ phước đức để tìm được một người thực sự yêu thương mình nên khi có người giới thiệu hoặc gặp vệ tinh nào đó có ý với mình, em thường tự hỏi: Mình có nên quen người đó không? Mình có nên cho mình một cơ hội không? Và nhiều câu hỏi khác nữa để rồi không có cơ hội nào được tạo ra cả. Có lẽ do họ không nhận được tín hiệu nào từ em hoặc do họ thiếu sự kiên nhẫn khi phải chờ đợi. Điều này vô tình đã dựng nên một bức tường vô hình mà ngày càng đẩy các cơ hội đi xa với em.

Bên cạnh đó, cuộc sống có quá nhiều điều phải lo toan, muộn phiền đã làm em đánh mất đi sự hồn nhiên tự nhiên vốn có của bản thân. Vì vậy em mong sẽ tìm được ai đó - người mà có đủ nhân đức, đủ tinh tế để yêu thương, để chia sẻ, ủi an và tạo cho em cảm giác bình yên nhất.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.