Chồng giải thích vòng vo về dấu răng trên tay anh

Vợ chồng tôi cưới nhau được 8 năm, có một cậu con trai. Nhìn chung chồng tôi khá tốt, chỉ có điều rất thích nhậu nhẹt. Hôm qua khi đi nhậu về tôi phát hiện trên bắp tay của anh có một vết răng (cắn khá mạnh nên bị bầm, đến sáng ngủ dậy vẫn còn thấy dấu răng). Tôi hỏi thì chồng giải thích là anh bạn đồng nghiệp cắn. Tôi nói đàn ông với nhau không ai ôm nhau cắn như vậy. Chồng tôi suy nghĩ một lúc lại nói do cô đồng nghiệp cắn, cô ấy có chồng rồi và thân nhau như anh em trong nhà. Các bạn cho tôi hỏi lý do vậy có tin được không? Anh ấy giấu giếm tôi điều gì? Hay do tôi quá nhạy cảm nên suy nghĩ viển vông?

Thu

