Bố mẹ tôi phản đối anh quyết liệt vì sợ mất con nếu lấy chồng xa

Bố mẹ tôi chê nhà anh quá xa, cách tận gần 2.000 km và nói rằng nếu tiếp tục yêu sẽ không đồng ý cho cưới.

Tôi sống ở Hà Nội, bạn trai ở Sài Gòn, gặp nhau trong một chuyến du lịch nước ngoài. Sau thời gian tìm hiểu, nói chuyện thì cả hai đồng ý quen nhau. Tuy ở xa, nhưng bạn trai vẫn hay ra thăm tôi, mỗi tháng một lần, đối xử với tôi và bạn bè, đồng nghiệp rất tốt, thường xuyên trò chuyện, tặng quà và quan tâm rất chu đáo. Anh là người rất nhiệt tình, tốt bụng nhưng mọi người nhận xét ngoại hình hơi già. Trước anh làm IT cho một công ty nước ngoài, giờ đã nghỉ việc định chuyển hướng làm hướng dẫn viên du lịch tự do. Nói chung, giờ công việc của anh không được ổn định so với ngày trước.

Gần đây, tôi dẫn bạn trai về nhà ra mắt. Bố mẹ tôi đều không đồng ý vì chê nhà anh quá xa, cách tận gần 2000 km, sợ tôi lấy chồng sẽ mất con, không thể về thăm gia đình được. Nhà tôi phản ứng quyết liệt, nói rằng nếu tiếp tục yêu sẽ không đồng ý cho cưới. Lần đầu tiên dẫn bạn trai về lại bị phản đối quyết liệt như vậy khiến tôi rất buồn và hoang mang, chưa biết phải xử lý ra sao, nên tiếp tục hay dừng lại. Tôi cũng lo lắng về việc sau này khi bỏ công việc ở Hà Nội để vào bắt đầu cuộc sống mới ở Sài Gòn. Mong các anh chị cho tôi lời khuyên hữu ích.

Hằng

