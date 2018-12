Bạn trẻ đừng nên yêu trai Tây bằng mọi giá

Mình là Hà, đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Gần đây em gái ở Việt Nam hay gọi điện sang nhắc mình giới thiệu cho một anh bạn trai người Mỹ vì trong mắt nó các anh Tây ai cũng đẹp trai, tài năng và tâm lý với vợ hoặc người yêu. Nó còn phán một câu xanh rờn: “Yêu trai Tây bây giờ đang là mốt”. Mình đã dành cả tiếng đồng hồ để phân tích rõ việc có bạn trai Tây thì được và mất gì; đến khi mình nói xong cô nàng có vẻ không còn hào hứng nữa. Từ cuộc nói chuyện đó, mình nảy ra ý định viết bài này để chia sẻ đôi điều với các bạn gái Việt đang mơ ước có người yêu hoặc chồng Tây. Bài viết của mình không nhằm đánh giá và phán xét gì cả mà chỉ mong góp một tiếng nói để giúp các bạn gái (nhất là các em ở độ tuổi mới lớn) bớt mơ mộng và suy nghĩ thực tế hơn.

Không phải cứ trai Tây là đẹp: Trong thời gian học tập và làm việc tại Mỹ, mình đã tiếp xúc với rất nhiều bạn học hoặc đồng nghiệp nam là người Mỹ hoặc Tây Âu, thấy rằng trai Tây cũng có rất nhiều người không được bắt mắt về ngoại hình mặc dù có đủ các yếu tố như mắt xanh, mũi thẳng, da trắng. Ngay cả các chàng trai mà mình đánh giá là bạch mã hoàng tử thì gái Mỹ lại coi là rất bình thường. Cái này phụ thuộc vào nhãn quan của mỗi người; thông thường những gì mới mẻ, lạ lẫm thường được coi là hấp dẫn (giống như việc các anh Mỹ trắng thích các cô châu Á da đen cháy chẳng hạn). Mình nhìn nhiều thành quen nên giờ có gặp trai Tây đẹp cũng thấy rất bình thường.

Bên cạnh đó, nhiều bạn không biết rằng người phương Tây trưởng thành sớm nên lão hóa cũng rất sớm. Trong vài năm ngoại hình của một chàng Tây đẹp trai có thể sẽ thay đổi (theo chiều hướng tiêu cực) rất nhanh. Mình quan sát thấy rằng trai Tây 30 tuổi thường nhìn già dặn hơn trai châu Á 30 tuổi. Đến tuổi 40 - 50 thì sự khác biệt này càng lớn. Với các cô nàng yêu bằng mắt thì cơ bản sẽ dễ thất vọng vì ngoại hình của bạn trai hoặc chồng Tây thường “hao mòn” rất nhanh qua năm tháng. Người châu Á nhẹ cân thấp bé nhưng được một ưu điểm mà người nước ngoài rất ghen tỵ là trẻ lâu (bạn bè mình người Mỹ cũng thừa nhận như vậy).

Không phải cứ lấy trai Tây sẽ có con lai đẹp như tranh vẽ: Tháng trước mình có đến thăm một chị bạn lấy chồng Mỹ, có một con gái 2 tuổi. Lúc chưa nhìn thấy bé thì mình tưởng tượng chắc bé phải đẹp như thiên thần, nhưng mà lúc nhìn thấy thì hơi… thất vọng. Bé thừa hưởng nước da trắng và mái tóc vàng của bố nhưng lại được di truyền đôi mắt đen một mí với cái mũi tẹt của mẹ nên nhìn thực sự không được bắt mắt cho lắm. Sau lần đó mình cũng gặp thêm mấy trường hợp con lai khác, đẹp cũng có mà xấu cũng có; nói chung cũng may rủi lắm các bạn ạ.

Không phải cứ là bạn trai Tây thì sẽ “tâm lý” hơn bạn trai Việt: Nhiều bạn nữ nghĩ rằng ở bên cạnh bạn trai Tây các bạn sẽ được quan tâm, chiều chuộng, được tận hưởng cảm giác thoải mái, tự do, không bị bó buộc; cá biệt có bạn còn nghĩ rằng mình sẽ được bạn trai dẫn đi ăn trong các nhà hàng sang trọng, được du ngoạn khắp nơi hay được tặng quà đắt tiền. Vế đầu thì mình không bàn vì cơ bản ai cũng biết là người phương Tây họ tôn trọng tự do cá nhân, tôn trọng phụ nữ và ghét bị gò ép trong chuyện tình cảm, nhưng đến vế sau thì mình hoàn toàn không đồng tình. Người phương Tây rất sòng phẳng chuyện tiền nong nên kể cả có yêu nhau thì khi đi ăn hay đi chơi bạn trai Tây vẫn muốn rành rọt, sòng phẳng chia đều 50-50. Nếu như có dịp nào đó bạn trai Tây mời và trả tiền thì bạn gái Việt Nam nên biết ý mà mời lại vào một dịp khác để có qua có lại (bạn trai Tây cũng sẽ kỳ vọng điều đó). Sự sòng phẳng này cơ bản là tốt song đôi khi nó cũng có thể làm mất đi phần nào sự lãng mạn trong tình yêu.



Khi mình kể với mấy cậu bạn thân người Mỹ về việc con trai Việt có thể nhịn ăn nhịn tiêu để mua quà hay dẫn bạn gái đi chơi, hoặc dãi nắng dầm mưa đưa đón bạn gái thì tất cả đều cười ồ lên và phán là “Bullshit” (vớ vẩn). Theo mình nghĩ thì bạn trai Tây có thể đem lại sự bay bổng, lãng mạn hay cảm giác tự do, thoải mái trong tình yêu, nhưng sự tận tụy, chăm lo cho người yêu không thể nào bằng các bạn trai Việt Nam được. Bạn trai Tây không bao giờ có khái niệm là phải hy sinh cho người yêu bao giờ. Thêm vào đó, trai Việt hiện nay tư tưởng ngày càng tiến bộ và cởi mở; nhiều anh cũng lãng mạn chẳng kém gì trai Tây đâu.

Không phải chồng Tây nào cũng chăm làm việc nhà hơn chồng Việt: Ở trời Tây cũng có rất nhiều ông chồng Tây sống bê bối, luộm thuộm và lười biếng chứ không riêng gì Việt Nam đâu. Mình ở bên này thấy rất nhiều trường hợp các bà vợ châu Á vẫn phải lo toan việc nhà mà không được chồng giúp đỡ. Đối với các ông chồng làm mọi việc nhà từ A-Z cho vợ thì các bạn cũng nên hiểu rằng việc nhà ở nước ngoài khác xa việc nhà ở Việt Nam. Thực tế trong gia đình họ dùng nhiều máy móc để tiết kiệm thời gian. Chồng Tây không rửa hàng đống bát đĩa xoong nồi mà họ chỉ đơn giản là xếp cái đống hỗn độn đó vào máy rửa rồi bấm nút (hết 5 phút là cùng). Chồng Tây không chổng mông lên giặt hàng đống quần áo, chăn màn, tã lót mà họ chỉ đơn giản là gom cái đống đấy lại, bỏ vào sọt rồi đợi cuối tuần cho vào máy giặt.



Chồng Tây không phải hộc mặt lau nhà từ tầng 1 đến tầng 4 tầng 5 như bên Việt Nam mà họ chỉ đưa máy hút bụi đi hút ở phòng khách, nhà bếp hay phòng ngủ (thậm chí có nhà còn quy định là phòng của ai thì người nấy dọn). Chồng Tây không phải dành cả tiếng đồng hồ để nấu ăn phục vụ vợ con mà cơ bản họ chỉ làm mấy động tác rất đơn giản như nướng, đút lò hay áp chảo. Đồ ăn sẵn bên này rất nhiều nên việc nấu ăn các món Âu thường rất đơn giản. Liệt kê như vậy để thấy rằng những chị em nào có chồng Việt làm một số hoặc tất cả những việc trên đang là những người vợ hạnh phúc nhất thế gian rồi đó vì việc nhà ở Việt Nam vất vả và tốn thời gian hơn ở nước ngoài rất nhiều. Song nói ngược lại thì các ông chồng Việt Nam cũng nên thấu hiểu và san sẻ việc nhà với vợ nhiều hơn nữa.

Không phải cứ là chồng Tây thì sẽ chung thủy, hết lòng vì vợ con: Bạn nào có suy nghĩ cho rằng chồng Tây ai cũng mẫu mực và chung thủy thì mình khuyên là các bạn nên xem show truyền hình “The Moments of Truth” của Mỹ. Hầu hết các vị đàn ông tham gia show này đều thừa nhận đã hoặc đang có các mối quan hệ ngoài hôn nhân. Cá biệt có một anh chàng trẻ tuổi còn thú nhận là đã ngủ với hơn 1000 phụ nữ, kể cả trong giai đoạn quen cô bạn gái hiện tại của anh ta. Đối với câu hỏi “Anh có thấy vợ/ bạn gái anh hấp dẫn không” hoặc “Anh có xác định sẽ gắn bó với cô ấy trọn đời hay không” thì câu trả lời đa số là không. Vẫn biết show truyền hình này cũng chỉ xoáy sâu vào yếu tố giật gân gây sốc nhưng mình nghĩ ở một khía cạnh nào đó thì nó cũng phản ánh được một cách chân thực góc khuất trong đời sống hôn nhân tại Mỹ nói riêng và các nước phương Tây nói chung.

Mình có hỏi một số anh bạn Mỹ thì biết rằng khái niệm “chung thủy” đối với họ là tôn trọng luật hôn nhân, không cặp bồ bên ngoài, nhưng có một điều rất đáng lưu tâm là họ vẫn coi tình một đêm có thể chấp nhận được vì suy nghĩ rất thoáng về việc sex để thỏa mãn sinh lý chứ không dan díu yêu đương. Trên thực tế, trai Tây đi bar gặp và lên giường với một cô gái là chuyện hoàn toàn bình thường, miễn là sau lần đó hai người không dính dáng đến nhau. Một ông chồng vẫn được coi là chung thủy ngay cả khi đã tình một đêm với một cô gái khác miễn là anh ta vẫn yêu thương và chăm sóc vợ con.

Nhận thức của chồng Tây về vai trò của người đàn ông trong gia đình cũng rất khác. Hầu hết các ông chồng Tây đều không coi mình là trụ cột gia đình để gánh vác những việc lớn mà họ chỉ xem mình là bạn đồng hành, cùng san sẻ trách nhiệm một cách bình đẳng với người vợ. Cho nên các bà vợ không giỏi giang (đặc biệt là những người không có công việc ổn định) thường thấy áp lực đè nặng. Số ít các ông chồng tự coi mình là trụ cột gia đình thì vô cùng gia trưởng và độc đoán.

Không phải cứ có chồng hoặc bạn trai Tây là khoản sex sẽ thăng hoa: Mình nghĩ đây là phần trọng tâm mà nhiều người mong chờ nhất. Nói thực với các bạn, trong số các anh mà mình từng hẹn hò thì anh có "kém nhất" lại là một chàng Mỹ đẹp trai cao 1,92 (đến giờ mình vẫn thấy khó tin và buồn cười).



Trai Tây không phải ai cũng giỏi trong chuyện ấy. Từ trải nghiệm của bản thân và qua trao đổi với các cô bạn người Mỹ thì mình thấy rằng trai Tây cũng có rất nhiều anh chàng vụng về. Đối với những anh chàng có kỹ thuật xuất sắc thì các bạn cũng nên hiểu rằng những người này một là đã tham khảo nhiều “tư liệu”, hai là đã qua “thực hành” rất nhiều, bởi vì kỹ thuật không tự nhiên mà có (đây là điều mà hai chị bạn người Mỹ của mình tâm sự). Nếu bạn không thoải mái với việc bạn trai Tây đã “thực hành” với những người con gái khác (thậm chí nhiều trường hợp còn tiếp tục chung đụng với những người khác sau khi có bạn gái) thì mình khuyên là các bạn nên cân nhắc lại việc tiến đến với trai Tây.



Trên đây chỉ là một vài chia sẻ của mình, có thể có những điểm chưa thực sự làm hài lòng mọi người nhưng điều quan trọng là mình mong muốn giúp các em gái trẻ tuổi có được cái nhìn chân thực hơn về đàn ông phương Tây, tránh tư tưởng mơ mộng yêu trai Tây bằng mọi giá.

Hà