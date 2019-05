Ba tôi không muốn ly hôn nhưng lại chẳng chịu thay đổi tốt hơn

Ba đi làm nhưng tiền do ba giữ, mọi chi tiêu trong gia đình đều do mẹ tôi gánh vác và nuôi anh em tôi ăn học.

Tôi 23 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và có công việc, thu nhập ổn định. Gia đình tôi có 4 người, ba mẹ tôi và em trai 16 tuổi. Do mâu thuẫn và hôn nhân không hạnh phúc nên mẹ tôi quyết định gửi đơn ly hôn đơn phương lên tòa án. Ba mẹ tôi đều sinh ra ở miền Bắc và chuyển vào miền Nam sinh sống, lập nghiệp từ con số không được gần 20 năm. Từ khi về làm dâu, mẹ tôi đã phải chịu rất nhiều khổ cực từ nhà nội. Còn ba tôi là một người thờ ơ, vô tâm, không phụ giúp mẹ trong công việc gia đình, ngược lại còn hay rượu chè, chửi bới, quậy phá và xúc phạm mẹ cũng như nhà ngoại rất nhiều lần. Hơn 20 năm hôn nhân, mẹ tôi đã phải gồng gánh cả gia đình. Ba đi làm nhưng tiền do ba giữ, mọi chi tiêu trong nhà đều do mẹ gánh vác và nuôi anh em tôi ăn học.

Tôi rất hiểu nỗi khổ cực mà mẹ phải chịu đựng suốt hơn 20 năm qua. Có những lúc mẹ tâm sự, nếu không phải vì 2 anh em tôi, mẹ đã tự tử rồi. Tôi rất buồn và cảm thông cho mẹ. Tôi từng khóc nhiều lần để khuyên ba thay đổi. Nhà nội cũng khuyên ngăn nhiều nhưng ba vẫn vậy. Tôi rất thương mẹ nhưng cũng thương ba. Ba tôi là công nhân, làm việc vất vả, không cờ bạc hay trai gái gì, tiền ba làm thì ba giữ chứ không phá. Mẹ tôi không thể chịu đựng được nữa và nhất quyết ly hôn. Ba không muốn ly hôn nhưng nhất quyết không chịu thay đổi. Tôi hiểu ly hôn không đơn giản, còn ảnh hưởng đến tương lai của anh em tôi nữa. Tôi cũng khuyên ba mẹ nhiều lần nhưng không có tác dụng. Tôi rất bế tắc trong chuyện này, mong mọi người có thể cho tôi lời khuyên.

Cảnh

