Anh chu đáo, biết nghĩ cho người khác

Mình 27 tuổi, cao 1m75 , nặng 64 kg, đang sống ở Hà Nội. Sở thích của mình là đi du lịch, chụp hình và làm kinh doanh.

2 năm trước, mình làm IT, do không thích sự gò bó, muốn tự do, muốn làm chủ nên mình quyết tâm thực hiện ước mơ từ hồi nhỏ và công việc hiện tại là kinh doanh.

Về bản thân, như mọi người tiếp xúc nhận xét: ngoại hình khá ưa nhìn, trắng trẻo, biết chăm chút tới bề ngoài; còn tính cách thì hoà đồng, hay giúp đỡ người khác, biết nghĩ cho người khác, chu đáo, sống tình cảm.

Không biết tình duyên có lận đận không, mình đã trải qua hai mối tình từ thời sinh viên, đến lúc ra trường lại bận rộn với công việc, từ đó không quen được ai. Cũng phần lớn vì lý do đó nên mình vẫn ế đến tận bây giờ.

Dẫu biết đoạn đường phía trước rất dài, đầy gian nan, khó khăn và mình luôn luôn mong người ấy cùng hết đoạn đường cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn để sau này còn kể cho con cháu chúng mình nghe (cười). Mình có nghe được câu nói: "Trong tình yêu chờ đợi không đáng sợ, cái đáng sợ nhất là không biết phải chờ đến bao giờ...".

Vậy nên mình rất mong nhận được hồi âm từ người ấy.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.