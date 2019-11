Anh cần điểm tựa vững chắc về tinh thần

2019 là năm đầy biến động, bố mẹ ly dị ở tuổi 60, sự nghiệp làm lại từ con số không, tình yêu tan vỡ hồi đầu năm do bị chê đủ điều, chê nhất là anh dân tỉnh lẻ.

Anh 28 tuổi, sự nghiệp nửa chừng, tình yêu nửa chừng, mọi thứ nửa chừng. Có điều về anh, em yên tâm đi nhé, anh được đánh giá là tử tế, cũng được mọi người cho nhận xét tốt về ngoại hình, về cách giao tiếp và ứng xử. Anh quê ở Nam Định, học và làm việc tại Hà Nội. Vì nhiều lý do mà 5 năm đi làm anh lang bạt khắp mọi miền rồi quyết định quay về Hà Nội, làm lại từ đầu bằng hai bàn tay trắng. Anh có sức khỏe và ý chí, nghị lực có thừa, chỉ là may mắn chưa đến. Anh hy vọng điều may mắn anh có thể làm trong thời gian sớm nhất là ổn định lại công việc và gặp em, người anh chưa biết mặt.

Anh thấy mình cô đơn và cần một điểm tựa về tinh thần vững chắc. Thời điểm này anh chỉ mong là công việc ổn định để đỡ đi xa như trước, có thời gian tìm hiểu ai đó và kết hôn. Anh tin nếu tìm ra em thì đã có nơi về hàng ngày, có người cùng nấu cơm, cùng đi dạo phố, chạy bộ, sau này nữa là cùng chăm con, dọn nhà. Anh tin mình sẽ làm được những điều còn lại. Em chỉ cần gặp anh, cho nhau cơ hội, anh sẽ không làm em thất vọng đâu. Cảm ơn, mong hồi âm sớm từ em.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.