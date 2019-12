6 điều em đang tìm kiếm ở cuộc đầu tư vào anh bạn thân cả đời

Em viết ra đây chia sẻ cùng cả nhà, có lẽ sẽ giúp làm quen được một vài người thú vị, không thì chí ít thiên hạ cũng cho em thêm nhiều suy nghĩ hay ho.

Bạn em giới thiệu cho chuyên mục này. Em lướt qua một vài bài và phải nói là ngưỡng một một số anh chị liệt kê vô cùng chi tiết về yêu cầu đối với nửa kia của mình. Cũng bởi vậy mà em có động lực suy nghĩ cụ thể hơn về người bạn đời tương lai. Bài này em sẽ chia sẻ một tẹo về bản thân và sau đó là quan điểm của mình về hôn nhân cũng như những tiêu chí dành cho người bạn đời ạ.

Em sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt. Bố em mất khi em 2 tuổi nên một mình mẹ nuôi ba chị em ăn học. Ba chị em em luôn cố gắng sống thật tốt, và thật ý nghĩa để xứng đáng với cuộc đời mà mẹ cho tụi em cũng như những hy sinh mà mẹ đã trải qua. Hai mươi sáu mùa xuân sang, em chưa phải là người giàu có về vật chất, nhưng là người có cuộc sống thú vị phong phú và đáng tự hào.

Em tốt nghiệp đại học Y Dược TP HCM, một trong ba khoa đỉnh cao nhất của trường. Lúc mới nhập học, ở Sài Gòn 2 tuần, em đã tự đăng hồ sơ lên mạng và kiếm được công việc dạy thêm 100k+/giờ. Ở trường Y Dược, từ năm thứ hai thì đã 10 tháng đi học, 6 tháng đi thi, nhưng em vẫn sắp xếp tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế, trau dồi ngoại ngữ, đi làm và tự lo cho bản thân. Trong thời gian này, em cũng đi nhiều nơi, từ châu Á đến châu Âu (chủ yếu là đi công tác, tham dự hội nghị hay các khoá huấn luyện từ 10-60 ngày). Sau khi tốt nghiệp và làm cho một tập đoàn Y khoa, em tìm được một thứ khiến mình đam mê, có thể làm ngày đêm mà vẫn tràn ngập hạnh phúc. Thế là em đã tách ra theo đuổi niềm đam mê ấy - đam mê về một cuộc sống khoẻ mạnh hơn cho mình và cho những người xung quanh. Nói chung, hành trình khởi nghiệp nào cũng khó khăn, thời gian đầu còn khó ác luôn. Tuy nhiên em thấy mình học được nhiều thứ và vẫn còn nhiều thứ để học.

Em có khuôn mặt sắc sảo và ưa nhìn, không béo không gầy, thường thì rất vui vẻ, thoải mái, dễ làm quen, dễ tiếp cận. Có người hay khen làn da, mái tóc, đôi mắt và nụ cười của em. Chỉ đôi khi không cười (quá tập trung vào một thứ gì đó, hoặc không quan tâm đến một thứ gì đó) thì sẽ trở thành người vô cùng khó gần và... đáng sợ. Phải nói là rất đáng sợ ạ. Em là người yêu ghét rõ ràng (không phải kiểu nghĩ A nói B hay nghĩ C làm D) sống chân thành, thẳng tính, không đánh giá phán xét người khác. Nên ai đã làm bạn và hiểu tính thì rất dễ chơi. Em có 2 nhóm bạn thân (có nam, có nữ, có giới tính thứ 3), mỗi đứa làm một nghề, ở một nơi, nhưng hàng năm vẫn tụ họp cùng nhau, chia sẻ về những chủ đề tương đối sâu sắc (có thể là về con đường phát triển bản thân, hành trình trưởng thành, những khó khăn hay những bài học kinh nghiệm...).

Em rất coi trọng lời hứa, đặc biệt là lời hứa với chính mình. Đã nói thì phải làm và làm nhanh nhất có thể, cố gắng hết sức, nỗ lực hết cách trong giới hạn thời gian mình tự đặt ra, nếu không được thì bỏ đi và tiến về phía trước.

Nhờ lớn lên trong gia đình với người mẹ vĩ đại nên em được rèn luyện sự gan lì, bền bỉ và kỉ luật. Bởi vậy mà em khá thích chạy bộ và đâu đó cũng đã hoàn thành full marathon. Hàng tuần em cũng thường đi bơi, lâu lâu sắp xếp được thì bắn cung, đánh cờ, đi spa. Em cũng thích vẽ tranh, khiêu vũ, làm bánh, đi xem nhạc kịch hay đi nghe nhạc giao hưởng đương đại. Nên thật ra tâm hồn cũng có chút nghệ sĩ và lãng mạn nhưng tuyệt nhiên không ngán số má và các vấn đề tài chính.

Em có vài mảnh tình vắt vai nhưng bây giờ còn độc thân thì cũng chỉ có 2 lý do. Một là... "lười". Cuộc sống hiện giờ cũng vui vẻ, không đến nỗi quá tệ nên em lười đi kiếm người yêu. Bởi vậy mà dẫn đến lý do thứ hai là chưa gặp được người hội đủ "thiên thời, địa lợi, nhân hòa". Căn bản đàn ông tốt quanh em có chủ hết rồi. Hôm nay em quyết định lên đây, xem như mở lối cho mình cơ hội giải quyết lý do số một ạ.

Em tự hỏi người phụ nữ có phải được thượng đế thiết kế để trưởng thành, lấy chồng, đẻ con, làm việc nuôi con, chăm gia đình, rồi chết và thế là hết cuộc đời? Đây có phải là nghĩa vụ và trách nhiệm? Thậm chí có một số việc phải làm trong một khoản thời gian nhất định, nếu không sẽ bị xã hội dèm pha, hắt hủi

Em nhận ra thay vì một người với cái mác là "chồng", em cần hơn một người bạn đồng hành để chia sẻ và xây dựng những trải nghiệm thú vị trong cuộc sống này. Một người có thể hoà hợp về mặt tâm linh, mục đích sống, lối sống, giá trị, trí tuệ và thể xác.

Về tâm linh: nhà em theo Phật giáo. Tuy nhiên em rất cởi mở với những tôn giáo khác. Chung quy vị đấng tối cao nào cũng định hướng cho mình sống đúng, sống đẹp. Sẽ rất tốt nếu anh có một đức tin, để chỉ đường dẫn lối cho bản thân sống đúng, sống đẹp và để cầu nguyện, tâm sự những lúc/ những chuyện không thể nói với ai.

Về mục đích sống: luôn hướng đến một cuộc sống ý nghĩa, tạo ra giá trị và lan toả những điều tích cực, ít nhất là đâu đó biết được mình thật sự muốn gì ở những điều mình đang làm và sắp làm (trong vòng 1-2 năm, xa hơn nữa thì cũng okay)

Về lối sống: Biết chăm sóc sức khoẻ bản thân (không nghiện rượu, hút thuốc, cờ bạc, chơi điện tử...), có luyện tập thể thao và ăn uống điều độ. Nhiều căn bệnh có nguyên nhân là di truyền, và thực tế di truyền một phần ở lối sống và môi trường đứa trẻ lớn lên. Nên em mong muốn con cái của mình được nuôi dưỡng bởi ba mẹ đều có kiến thức là lối sống khoẻ mạnh.

Có cùng vài ba sở thích chung với nhau để có thể làm cùng nhau đến già mà không chán :) đồng thời ủng hộ sở thích khác của nhau. (Em cực kì bị hấp dẫn bởi bạn nam biết đánh đàn ghi ta hoặc piano - Em chỉ biết nốt và vài bài đơn giản trên ghi ta/piano thui...

Về giá trị chung: Cầu tiến (luôn hoàn thiện bản thân để mình tốt hơn mỗi ngày dù ở bất kì độ tuổi nào, sống khiêm nhường và biết ai cũng có điều đáng để mình học hỏi). Sống tử tế (tôn trọng phụ nữ, biết nhường đường, mở cửa xe, không ngại làm một số việc lặt vặt hoặc khéo léo tìm cách khác để hoàn thành chúng, là điểm tựa khi người bạn đời yếu đuối...). Có bản lĩnh vượt qua được bản ngã của bản thân (biết lắng nghe, chấp nhận hạn chế và sự khác biệt, trưởng thành về cảm xúc và suy nghĩ sáng suốt, luôn sẵn sàng thay đổi, biết xin lỗi và mở lòng trao đổi để tốt hơn). Chân thành. Có chân thành mới có tin tưởng. Có tin tưởng mới có sự bền vững và an toàn. Có an toàn mới có tự do và sự ủng hộ để chinh phục những mục tiêu khác trong cuộc sống. Hành động. (Nói là làm. Làm muộn cũng được. Ít nhất là có làm. Không dây dưa. Lèo nhèo). Hoà bình. (Nếu có mâu thuẫn thì bình tĩnh nói chuyện ít nhất là sau 24h. Không đi ngủ khi chưa giải quyết xong mâu thuẫn. Nếu không giải quyết thì xem như mâu thuẫn không quan trọng). Kiên trì. Không dễ dàng từ bỏ khi chưa cố hết sức. Bản lĩnh. Biết kìm lòng, chế ngự cám dỗ để bảo vệ đức hạnh và trách nhiệm. Tôn trọng sự tự do cá nhân và riêng tư. Đây là mối quan hệ đồng hành chứ không phải sở hữu. Mỗi người đều có sự tự do nhất định (trừ những thứ nằm trong "danh sách đen" đã đồng ý với nhau)

Về trí tuệ: ít nhất là biết tiếng Anh và đơn giản là có thể trao đổi được với nhau về nhiều chủ đề, học hỏi lẫn nhau cùng tiến bộ (kinh tế, chính trị, kinh doanh, nghệ thuật, giáo dục, con người...) Ngoài ra còn có thể thoải mái đùa giỡn hài hài hay làm gì đó lãng mạn cho cuộc đời vui tươi.

Về thể xác: sự kết nối này muốn thăng hoa thì cần có sự hấp dẫn về mặt cảm xúc. Giá trị ở trên đâu đó cũng đã bao hàm tính cách. Ngoại hình thì không cần quá đẹp, chỉ cần tự tin với nhan sắc của bản thân.

Cả nhà thấy người như vầy có khó tìm không ạ? Nói chứ, em nghĩ để tìm một người để cưới và đẻ con thì không khó. Mà tìm bạn đời thì lại là một công cuộc đầu tư lớn, tốn nhiều não, khó nhằn nhất trong cuộc đời. Người ưu tú thì cũng sẽ tìm được người ưu tú. Dù chưa gặp được nhưng em vẫn luôn vun đắp học hỏi mỗi ngày để trở nên ưu tú hơn và sống cuộc sống vui tươi nhất có thể ạ. Em mong là anh bạn thân cả đời của em có thể đọc được những dòng em viết và sẽ xuất hiện. Khi đó chắc chắn hai đứa mình nằm trong số những người may mắn nhất trên thế gian này. Em cám ơn và chúc cả nhà một buổi chiều chủ nhật an lành!

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.