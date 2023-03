Tâm sự cùng con trai cả

Hai giờ sáng, mẹ dậy cho em ăn rồi không ngủ lại được; nhìn em ngủ mẹ nghĩ đến con trai và thấy thương quá.

Mẹ tự hỏi không biết mình đã quan tâm con đủ chưa vì từ khi có em, mẹ bận rộn và hay cáu gắt với con hơn. Mẹ có quá khắt khe với con không, có áp đặt ý muốn và ước mơ của mình lên con? Mẹ muốn con ngồi nghiêm túc khi ăn, bớt hỏi nhiều dù những câu hỏi của con hay và hợp lý, muốn con phải nghĩ kỹ trước khi nói, muốn con luôn ngăn nắp, gọn gàng. Ngoài ra mẹ muốn con học giỏi tiếng Anh, sau này phải được học bổng, đi du học...

Đêm nay mẹ chợt giật mình nhìn lại và thấy hình như mình quên con mới chỉ là cậu bé chín tuổi hồn nhiên, vô tư. Con luôn vui vẻ, hay cười và hay hát. Những lúc con học được một bài hát mới, một điệu múa mới ở trường là về hát múa cho ba mẹ xem. Con rất quan tâm và yêu thương gia đình. Con biết nhớ, biết lo lắng mỗi khi ba đi chơi, biết nhường đồ ăn cho ba mẹ dù mình thích những món đó, biết ôm và an ủi mẹ những lúc mẹ buồn, biết lấy khăn lau nước mắt cho mẹ và nói mẹ cố lên, biết trông em cho mẹ chợp mắt. Con còn biết ẵm em, dỗ em, chơi với em và quan sát xung quanh để đảm bảo không có đồ vật gì làm em hóc, biết phụ việc nhà thay vì đòi đi chơi.

Con có nhiều điểm tốt vậy mà sao mẹ không trân trọng nhỉ? À, vì mẹ nghĩ con đương nhiên phải như vậy. Nhiều lúc trong thâm tâm, mẹ lại thầm so sánh con với con nhà người ta rồi bỗng dưng buồn, lại muốn áp đặt con phải làm cái này cái kia để giỏi hơn, ngoan hơn, dù mẹ không thích người khác so sánh con trai mình với ai cả. Mẹ đáng lẽ phải nhìn lại vô vàn việc đáng yêu con đã làm cho ba mẹ và em; đáng lẽ phải trân trọng, lắng nghe và khuyến khích con thay vì la mắng và áp đặt. Con có bao giờ so sánh mẹ với ai đâu, đúng không?

Những lúc nhìn con ngủ say, mẹ lại cảm thấy có lỗi với con. Làm mẹ thật khó quá! Mẹ vẫn cố gắng học để làm mẹ tốt hơn. Mẹ luôn nhắc nhở mình: "Con sống tốt, hạnh phúc là mẹ cũng hạnh phúc rồi". Mẹ mong mình luôn giữ thật nhiều yêu thương, đủ vững vàng và sáng suốt để sống với điều mẹ tâm niệm. Dù cho sau này con lựa chọn hay quyết định thế nào, mẹ sẽ đồng hành với con và cầu mong con luôn được hạnh phúc, con trai yêu của mẹ.

Thanh Nhàn

