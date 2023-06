Tâm sự của kẻ cô đơn

Nếu bạn cần người khiến bạn cảm thấy được sự thẳng thắn, chân thành và thấu hiểu khi bên cạnh thì có lẽ sẽ là tín hiệu tốt với mình.

Thật sự có nhiều khi mình từng nghĩ chẳng bao giờ dành thời gian viết bài hay đăng tin trên mạng, nhưng lúc này mình đang ngồi đây viết vài dòng, mong muốn tìm thấy thứ gọi là hạnh phúc khi ở bên một người. Có lẽ do mình không phải người giỏi khi chủ động trong việc tìm kiếm, làm quen với một người xa lạ. Hiện với mình chỉ có cuộc sống bình yên mỗi ngày với những công việc lặp đi lặp lại như đi làm và về nhà. Nhiều khi mình cũng muốn tìm hiểu, nói chuyện cùng ai đó nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.



Trong khi đó bạn bè đã có gia đình, con cái, ngoảnh lại thì mình có chút bối rối, có phải do mình đã bỏ qua điều gì đó không hay do cái thứ gọi là tình yêu nó thật khó khăn với mình nhỉ? Có nhiều vấn đề diễn ra khiến tôi đôi khi cảm giác bế tắc và khó giải đáp như những câu hỏi: "Không định lấy vợ à", nghe mà buồn lòng ghê. Thực tế tôi cũng muốn lắm chứ nhưng chẳng biết sao không thể kéo dài một mối quan hệ lâu dài được. Chẳng biết để giải quyết vấn đề này thì mất thời gian bao lâu đây khi càng có tuổi con người ta hình như càng ngại tiếp xúc, tìm kiếm một mối quan hệ mới. Càng có tuổi, phạm vi tìm kiếm cũng dần bị thu hẹp do các đối tượng hầu như đã có tình yêu của mình và mình không muốn phá hủy một mối quan hệ của ai.



Có lẽ mình thật hiền lành với suy nghĩ chẳng muốn ai phải buồn hay bị tổn thương cả, chỉ đơn giản là chấp nhận những gì đang xảy ra và vui vẻ đối diện với nó rùi bước tiếp trên con đường một mình. Có thể vì thế nên nhiều khi tôi cũng cảm thấy có chút buồn, nhưng mọi thứ chỉ là thoáng qua rồi khi tỉnh dậy lại mỉm cười để bắt đầu một ngày mới tốt lành. Đối với tôi, khi làm việc gì nên dành công sức và tình cảm để làm, nên những dòng viết ngắn gọn này chỉ mong tìm ai đó chung suy nghĩ và muốn tìm hiểu chia sẻ với nhau, để có một mối quan hệ tốt hơn. Nếu đơn giản bạn chỉ nói chuyện xem sao thì vui lòng bỏ qua nhé, thực tế mình chẳng phải chàng trai cao 1m70 hay là người giàu có gì, những bạn mơ mộng chàng trai như trong mộng thì cũng sớm vỡ mộng thôi.

Liệu có ai cùng hoàn cảnh và suy nghĩ như mình không nhỉ? Nếu bạn ở Bắc Giang, Bắc Ninh thì đó quả là một điều tuyệt vời. Chỉ cần tìm thấy bắt đầu từ một điểm chung nào đó cũng là một khởi đầu tốt, ta sẽ cố gắng thêm chút rồi những điều khác cũng sớm thành điểm chung của cả hai thôi. Mong rằng có người thích và muốn gửi thư cho mình, còn nếu không có ai thì xem ra mình lại tiếp tục hành trình tìm kiếm trên một con đường khác vậy.

