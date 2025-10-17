Hà NộiTriển lãm "Giao điểm Tinh hoa" tái hiện hành trình hai thập kỷ đưa hàng chục thương hiệu xa xỉ về Việt Nam của Tam Sơn, diễn ra ngày 22/10 – 2/11.

Cột mốc 20 năm thành lập được Tam Sơn đánh dấu bằng triển lãm "Giao điểm Tinh hoa và Hành trình Sống tràn Cảm hứng", diễn ra tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long (phường Ba Đình). Trong 12 ngày diễn ra triển lãm, nhà phân phối Tam Sơn sẽ mang đến 6 không gian thiết kế nghệ thuật, trưng bày các tác phẩm đương đại, hiện vật giàu giá trị di sản và thủ công.

Tam Sơn tổ chức triển lãm kỷ niệm 20 năm thành lập Trailer giới thiệu triển lãm 20 năm thành lập thương hiệu Tam Sơn. Nguồn: Tam Sơn

Các thương hiệu góp mặt tại triển lãm đều do Tam Sơn phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam, gồm ngành thời trang (Hermès, Loewe, Bottega Veneta, Rimowa, Kenzo, Tory Burch, Marc Jacobs, Longchamp), đồng hồ (Patek Philippe, Jaeger-LeCoultre, Chopard, Piaget, Chaumet) và không gian sống (Bang & Olufsen, Devialet, Lalique, Bernardaud, Diptyque, Hanoia).

Triển lãm có sự tham gia của Giám tuyển Lê Thuận Uyên, cùng các nghệ sĩ Phạm Minh Hiếu, Nguyễn Đức Phương, Nguyễn Hoàng Giang, Ngô Đình Bảo Châu và nhóm Fustic. Studio. Đây là các gương mặt tiêu biểu của thế hệ nghệ sĩ 8x và 9x, có nhiều điểm chung với những giá trị mà Tam Sơn theo đuổi.

Các giám tuyển và nghệ sĩ góp mặt ở triển lãm 20 năm thương hiệu Tam Sơn. Ảnh: Tam Sơn

Triển lãm nằm tại khu vực Cột cờ Hà Nội, trong không gian di sản Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, có thiết kế cổng vào với khoảng 20 bìa tạp chí đại diện cho chặng đường hợp tác của Tam Sơn, các thương hiệu gắn liền với dòng chảy văn hóa đại chúng. Bên trong là sảnh Giao thoa, giới thiệu các tác phẩm sắp đặt công phu, thể hiện những cuộc đối thoại giữa các thương hiệu với cộng đồng nghệ sĩ.

Ở tầng trên, triển lãm mang đến những giá trị bền vững thông qua 4 căn phòng thiết kế tuần tự: Di sản, Kiệt tác, Nghệ nhân và Hòa âm. Các phòng trưng bày tái hiện hành trình sáng tạo, từ dấu ấn di sản thương hiệu, những tác phẩm tiêu biểu, thao tác thủ công và những giá trị nguyên bản của sáng tạo. Ở phòng Hòa âm, ban tổ chức sắp đặt âm thanh và ánh sáng độc đáo để mang đến cung bậc cảm xúc mới lạ cho người tham quan.

Điểm dừng chân cuối là phòng Mộng ước, được thiết kế bởi ba nghệ sĩ thị giác, hứa hẹn mang đến những cảnh quan tương lai, những ký ức văn hóa để chạm đến tiềm thức của người xem. Theo Tam Sơn, thế giới này phản ánh tầm nhìn của doanh nghiệp, nơi năng lượng sáng tạo bắt nguồn từ quá khứ nhưng luôn hướng về phía trước, là động lực mở ra những chân trời mới.

Bức phác thảo không gian triển lãm 20 năm của Tam Sơn. Ảnh: Tam Sơn

"Mỗi căn phòng là một điểm chạm, chia sẻ những dấu mốc quan trọng, giới thiệu những sản phẩm mang tính biểu tượng mà Tam Sơn góp phần mang đến Việt Nam", đại diện Tam Sơn cho biết. "Chúng tôi muốn truyền cảm hứng về phong cách sống, đồng thời là đối tác tin cậy của các thương hiệu quốc tế. Tam Sơn hiện diện như nhà giám tuyển mang đến sân chơi chung đầy cảm hứng, vượt khỏi giới hạn của tiêu dùng và gợi lên giá trị bền vững của truyền thống, sáng tạo và tinh thần cộng đồng".

Quang Anh