Tam Sơn nâng tầm phong cách sống qua trải nghiệm khách hàng

Triển lãm "Giao điểm tinh hoa" của Tam Sơn như một cách kết nối khách hàng Việt Nam với cộng đồng sáng tạo và thương hiệu quốc tế.

Triển lãm diễn ra tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long (phường Ba Đình), từ ngày 22/10 đến 2/11. Trong 12 ngày diễn ra triển lãm, nhà phân phối Tam Sơn đã mang đến 6 không gian thiết kế nghệ thuật, trưng bày các tác phẩm đương đại, hiện vật giàu giá trị di sản và thủ công.

Các thương hiệu góp mặt tại triển lãm đều do Tam Sơn phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam, gồm ngành thời trang (Hermès, Loewe, Bottega Veneta, Rimowa, Kenzo, Tory Burch, Marc Jacobs, Longchamp), đồng hồ (Patek Philippe, Jaeger-LeCoultre, Chopard, Piaget, Chaumet) và không gian sống (Bang & Olufsen, Devialet, Lalique, Bernardaud, Diptyque, Hanoia).

Fashionista Quỳnh Anh Shyn bên không gian triển lãm Loewe. Ảnh: Tam Sơn

Chị Vũ Hạnh Quyên, Giám đốc Marketing & Truyền thông, Công ty Quốc tế Tam Sơn cho biết, ý tưởng về một triển lãm hình thành từ đầu năm nay, nhân kỷ niệm năm thứ 20 của hành trình Tam Sơn.

"Chúng tôi nhận ra Tam Sơn không chỉ đơn thuần là cầu nối đưa các thương hiệu quốc tế đến Việt Nam, mà còn là nơi vun đắp những 'giao điểm' vô hình giữa thương hiệu, khách hàng và cộng đồng sáng tạo", chị Quyên chia sẻ. "Triển lãm ra đời từ mong muốn xâu chuỗi và kể lại câu chuyện đó nhằm tôn vinh không chỉ những di sản thương hiệu, những kiệt tác thủ công bậc thầy, mà còn là tinh thần sáng tạo đã kết nối chúng tôi suốt hai thập kỷ".

Từ ý tưởng ban đầu đến hình thức thể hiện, "Giao điểm Tinh hoa" đã trở thành lời hồi đáp sáng tạo cho hành trình mà Tam Sơn đã đi qua.

"Triển lãm là cách chúng tôi mang đến hình hài sống động cho hành trình 20 năm của Tam Sơn. Một buổi lễ hay một chiến dịch truyền thông với những cột mốc và con số cũng có thể kể lại câu chuyện, nhưng hình thức triển lãm cho phép chúng tôi mở ra một không gian để người xem cảm nhận qua nhiều giác quan và cảm xúc, thay vì chỉ nghe kể", chị Quyên bổ sung.

Phòng Hòa âm mở ra không gian nơi ánh sáng và âm thanh hòa quyện. Ảnh: Tam Sơn

Thành lập năm 2005, Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn là một trong những đơn vị đầu tiên kiến tạo và dẫn dắt thị trường bán lẻ hàng hiệu tại Việt Nam. Sự xuất hiện của Tam Sơn đã kết nối các thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới đến với giới mộ điệu trong nước, góp phần định hình một phong cách sống đẳng cấp và đầy cảm hứng.

Tam Sơn khai trương cửa hàng đầu tiên mang tên Galerie Royale tại Hà Nội vào năm 2007, với các thương hiệu Kenzo, Emilio, Pucci, Korloff và La Perla, và nhanh chóng trở thành một trong những điểm đến mua sắm cao cấp được chú ý.

Sau đó, Tam Sơn liên tục mở rộng danh mục thương hiệu phân phối. Hàng loạt tên tuổi lớn trong các lĩnh vực từ thời trang, đồng hồ, trang sức đến phong cách sống được đưa về Việt Nam như Hermès, Patek Philippe, Piaget, Chopard, Bottega Veneta, Boss, Bang & Olufsen...

Các cửa hàng này đều tọa lạc tại các vị trí trung tâm, sang trọng bậc nhất như khách sạn Sofitel Metropole, phố Tràng Tiền ở Hà Nội hay Union Square, Saigon Centre ở TP HCM, mang đến trải nghiệm mua sắm xa xỉ cho khách hàng.

Những món đồ tinh xảo được chăm chút bởi đôi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân. Ảnh: Tam Sơn

Hai thập kỷ, Tam Sơn đã và đang xây dựng, định hình một nền tảng về phong cách sống và giá trị thương hiệu. Chặng đường phía trước, công ty muốn tiến xa hơn với định hướng kết nối sáng tạo giữa di sản và tương lai, giữa việc đưa các tên tuổi quốc tế về Việt Nam, đồng thời giới thiệu tinh thần thủ công và bản sắc văn hóa bản địa ra thế giới qua những thương hiệu Việt như Hanoia.

"Từ một đơn vị tiên phong mang tinh thần quốc tế, chúng tôi đề ra cho mình trách nhiệm nâng cao trải nghiệm khách hàng, đồng hành và hỗ trợ cộng đồng làm nghệ thuật - sáng tạo trong nước, góp phần lan tỏa phong cách sống đẹp, sống chất, sống vui tới cộng đồng", Giám đốc Marketing & Truyền thông nói.

Với hơn 70 cửa hàng trên toàn quốc, Tam Sơn tiếp tục mở rộng danh mục với những thương hiệu mới như Loewe, Tory Burch, Sandro, Maje, và Diptyque, tạo nên một hệ sinh thái trải nghiệm xa xỉ đích thực tại Việt Nam.

Yên Chi