Tắm sáng hay tối tốt hơn?

Việc tắm gội giúp loại bỏ mồ hôi, bã nhờn, bụi bẩn, vi khuẩn tích tụ trên da suốt cả ngày. Tuy nhiên, thời điểm tắm lại tạo ra những lợi ích khác nhau.
Những người ủng hộ việc tắm sáng cho rằng điều này giúp họ tỉnh táo, cảm thấy sảng khoái để bắt đầu ngày mới. Ngược lại, những người tắm đêm lại cho rằng tắm trước khi đi ngủ giúp họ gột rửa bụi bẩn cả ngày.
Theo chuyên gia Primrose Freestone, nhà vi trùng học tại Đại học Leicester (Anh), ngay cả khi tắm vào buổi tối, cơ thể một người vẫn tiết khoảng nửa lít mồ hôi và thải ra 50.000 tế bào da chết mỗi đêm. Điều này tạo môi trường ẩm, thuận lợi cho vi khuẩn trên da phát triển, gây mùi cơ thể.
"Vì vậy, tắm đêm vẫn có thể khiến bạn có mùi vào sáng hôm sau", Freestone nhận định.
Một phân tích tổng hợp của 13 nghiên cứu cho thấy việc tắm nước ấm trong 10 phút, trước khi ngủ một hoặc hai tiếng giúp dễ ngủ hơn. Nhưng Holly Wilkinson, giảng viên cao cấp tại Đại học Hull (Anh) cũng cho rằng lợi ích của việc tắm đêm chỉ đúng nếu bạn thường xuyên thay ga trải giường. Vi khuẩn, mạt bụi và nấm có thể tích tụ trên chăn, ga, gối trong nhiều tuần.
"Làm sạch chăn ga gối đệm quan trọng hơn việc tắm vào buổi tối", Wilkinson nhận định. Ông cũng dẫn chứng có tới 76% người mắc bệnh hen suyễn nặng bị dị ứng với ít nhất một loài nấm. Trong đó loại nấm sinh vật hoại sinh Aspergillus fumigatus phổ biến trong môi trường tự nhiên, đặc biệt là trong đất, rác hữu cơ hoặc không khí có nhiều bụi có thể gây bệnh phổi mãn tính.
Chuyên gia Wilkinson chọn tắm sáng bởi thói quen này sẽ loại bỏ mồ hôi và vi khuẩn tích tụ trong đêm, giúp cơ thể sạch sẽ và sảng khoái để bắt đầu một ngày mới.
Tuy nhiên, cả hai chuyên gia đều cho rằng thời điểm tắm không thực sự quan trọng bằng việc bạn tắm đủ. "Điều đó còn phụ thuộc vào loại công việc bạn làm. Chẳng hạn, nếu bạn là nông dân, bạn có lẽ sẽ muốn tắm khi về nhà vào cuối ngày", Wilkinson kết luận.
Trên thực tế, miễn là bạn tắm rửa các khu vực quan trọng hàng ngày, việc tắm toàn thân hai lần một tuần có lẽ là đủ để duy trì vệ sinh và sức khỏe.
Thanh Thanh (Theo BBC)