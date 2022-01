Tầm quan trọng của vaccine 6 trong 1 đối với trẻ

Hoàn thành vaccine 6 trong 1 đầy đủ, đúng lịch giúp bảo vệ hệ miễn dịch non nớt của trẻ 0-2 tuổi trước nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Theo các nghiên cứu, 1.000 ngày đầu đời là "giai đoạn vàng" để trẻ phát triển thể chất và trí não. Tuy nhiên, nếu không may trẻ mắc các căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, quá trình này có thể bị ảnh hưởng, thậm chí gián đoạn. Vì vậy, đây cũng là khoảng thời gian quan trọng để bố mẹ trang bị nền tảng miễn dịch cho con thông qua tiêm chủng.

1.000 ngày đầu đời là "giai đoạn vàng" để trẻ phát triển thể chất và trí não. Ảnh: Shutterstock

Trong các bệnh lý thường gặp ở trẻ nhỏ, Bạch hầu - Uốn ván - Ho gà - Bại liệt - Viêm gan B – bệnh do vi khuẩn Hib - là nhóm 6 bệnh đặc biệt nguy hiểm. Theo số liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tại Việt Nam, số ca mắc Ho gà đang có dấu hiệu gia tăng trở lại, trong khi số ca nặng và tử vong tập trung nhiều nhất ở nhóm trẻ dưới 6 tháng tuổi. Bên cạnh đó, bất cứ trẻ nào chưa có đủ miễn dịch đều có nguy cơ cao mắc bệnh do vi khuẩn Hib – một trong những tác nhân phổ biến nhất gây viêm phổi ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dưới 2 tuổi. Trong khi đó, dịch Bạch hầu đã tái bùng phát ở Tây Nguyên vào năm 2019-2020.

Những số liệu trên một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của việc tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch cho trẻ nhỏ, đặc biệt là mũi vaccine 6 trong 1 ngừa 6 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm kể trên. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 phức tạp, do tâm lý lo ngại tiếp xúc nơi đông người, nhiều bố mẹ đã trì hoãn lịch tiêm ngừa cho trẻ.

Henrietta Fore, Giám đốc Điều hành UNICEF cho biết: "Ngay trước đại dịch, đã có những dấu hiệu đáng lo ngại cho thấy thế giới bắt đầu mất kiểm soát trong cuộc chiến chống lại những bệnh tật có thể phòng ngừa ở trẻ em khi có đến 20 triệu trẻ em đã bỏ lỡ các đợt tiêm chủng quan trọng". Chưa dừng tại đó, đại dịch bùng phát đã làm cho tình hình tồi tệ hơn, khiến hàng triệu trẻ em không được tiêm chủng".

Những thông tin cụ thể về các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và vai trò quan trọng của mũi tiêm 6 trong 1 đối với trẻ nhỏ sẽ được giải đáp trong chương trình tư vấn trực tuyến "Tiêm vaccine phòng 6 bệnh nguy hiểm - món quà sức khoẻ mừng con chào đời trọn vẹn", phát sóng trực tiếp trên fanpage VnExpress.net, tiếp sóng trên fanpage Hiểu Về Tiêm Chủng vào lúc 20h00 ngày 4/1/2022. Chương trình có sự tham gia của BS. Trương Hữu Khanh, Nguyên Trưởng khoa Nhiễm – Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, và BS. CKII. Huỳnh Minh Trúc – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ.

Buổi tư vấn trực tuyến do Hội Y Học Dự phòng Việt Nam thực hiện, dưới sự tài trợ bởi Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam, trực thuộc tập đoàn Sanofi - Pháp.

Anh Ngọc