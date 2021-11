Tầm quan trọng của số hóa hoạt động doanh nghiệp

Các chuyên gia bàn về số hóa doanh nghiệp và phân tích cách ứng dụng blockchain trong mọi lĩnh vực hoạt động vào ngày 30/10.

Thông tin chia sẻ tại chuỗi chương trình "Doanh nghiệp trong xu thế chuyển đổi số", tổ chức bởi Trung tâm quản lý tài sản số, Viện doanh nhân Việt Nam và Học viện UGA. Đơn vị bảo trợ gồm Hội liên hiệp khoa học doanh nhân Việt Nam, Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam (VECOM). Ngoài ra, Liên minh Chuyển đổi số DTS, Trung tâm Kinh doanh số, BeeST, Tạp chí Sở hữu trí tuệ và sáng tạo, Btoday.vn, golfviet.vn và DNVN.net... góp phần hỗ trợ chương trình.

Số thứ ba của chương trình có chủ đề "Số hóa hoạt động doanh nghiệp". Nội dung gồm hai phiên xoay quanh khái niệm về số hoá trong hoạt động doanh nghiệp và ứng dụng công nghệ blockchain trong hoạt động số hoá doanh nghiệp.

Phiên đầu tiên với sự tham gia của khách mời gồm ông Hoàng Trung Thiên Vương - CMO Base.vn, ông Võ Đăng Khoa - COO Getfly CRM, ông Nguyễn Tá Anh - CPO FPT.eContract và ông Huỳnh Trọng Văn - CEO MiFi. Mục tiêu phiên một là làm rõ các khái niệm về số hóa trong doanh nghiệp; những phương thức chuyển đổi số hóa về quản lý hành chính, kế toán hay hồ sơ pháp chế; hình thức chuyển đổi số theo chức năng, theo nhóm và toàn phần.

Các chuyên gia thảo thuận trong phiên một.

Theo các chuyên gia, bối cảnh bình thường mới là thời điểm vàng cho tái cấu trúc khi doanh nghiệp đã thay đổi về cách vận hành, quản trị rủi ro, sắp xếp nguồn nhân lực, kiểm soát dòng tiền và có nhiều bài học trong tư duy kinh doanh.

Đối với mỗi doanh nghiệp, số hóa là hoạt động cần thiết đối với sự phục hồi và phát triển. Việc áp dụng công nghệ, phần mềm hiện đại giúp nâng cao hiệu suất làm việc, tiết kiệm thời gian và tối ưu chi phí trong các hoạt động marketing, quản lý khách hàng, bán hàng, quản lý hoạt động hành chính.

Đáng chú ý, số hóa dữ liệu giúp đảm bảo thông tin chính xác, bảo mật, đồng bộ cơ sở dữ liệu và đảm bảo sự minh bạch, đặc biệt trong các hoạt động tài chính kế toán.

Một trong những chủ đề nổi bật của tọa đàm là "ứng dụng công nghệ blockchain trong hoạt động số hoá doanh nghiệp" trong phiên thứ hai. Các chuyên gia tham dự có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực ứng dụng blockchain cho doanh nghiệp như ông Leon Trương - Chủ tịch Liên minh DTS, ông Mai trường Giang - sáng lập LPDI, ông Trương Thành Đạt - CCO IMT, ông Phan Đức Anh Tuấn (Stephen Phan) - sáng lập kiêm CEO Calo App và ông Alex Vũ - đồng sáng lập kiêm CSO DeHR.

Các chuyên gia bàn về ứng dụng blockchain trong phiên số hai.

Theo ông Leon Trương, ứng dụng blockchain sẽ giúp doanh nghiệp đem sản phẩm, dịch vụ đến gần hơn với mọi đối tượng người dùng.

Không chỉ riêng lĩnh vực công nghệ, blockchain ngày nay được ứng dụng trong đa dạng các ngành nghề như giáo dục đào tạo, sức khỏe, tuyển dụng nhân sự, thể dục thể thao... Từ đó, các khái niệm chơi để kiếm tiền "play to earn", học để kiếm tiền "learn to earn", đốt calo để kiếm tiền "burn to earn" hay kết nối để kiếm tiền "connect to earn" được hình thành và dần trở nên phổ biến.

Một trong những ứng dụng nổi bật của blockchain là NFT. Đối với lĩnh vực đào tạo, NFT sẽ ghi nhận toàn bộ quá trình và chứng chỉ hoàn thành khóa học của học viên, từ đó kết nối với các nền tảng tuyển dụng, đem lại cơ hội việc làm tốt với thu nhập hấp dẫn.

"Kết hợp 'learn to earn' trong đào tạo là hình thức làm giảm áp lực và tạo động lực để các học viên học tập chăm chỉ, đạt hiệu quả cao hơn", ông Trương Thành Đạt - CCO IMT chia sẻ.

Trong lĩnh vực nhân sự, blockchain sẽ tạo nên mạng lưới kết nối giữa nhà tuyển dụng và ứng viên phù hợp trên toàn cầu. Thông qua những thông tin cá nhân mã hóa, NFT sẽ tập hợp tất cả thông tin ứng viên, bằng cấp, kinh nghiệm, kỹ năng, thành tựu... Từ đó, có thể kết nối và chia sẻ trực tiếp cho tổ chức, công ty có nhu cầu tuyển dụng một cách minh bạch, bảo mật.

Theo ông Alex Vũ, ứng dụng blockchain giúp doanh nghiệp giải quyết bài toán tuyển dụng, tối ưu chi phí tuyển dụng và đào tạo, đồng thời mở rộng cơ hội việc làm cho ứng viên trên toàn mạng lưới

Ông Phan Đức Anh Tuấn chia sẻ, ứng dụng công nghệ hiện đại số hóa hoạt động không chỉ đem lại lợi ích cho doanh nghiệp mà cả người dùng. Điển hình, blockchain trong thể thao và chăm sóc sức khỏe, hình thức tạo động lực để mọi người chăm chỉ tập thể dục, rèn luyện sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, đặc biệt "burn to earn" tìm kiếm thêm những giá trị khác.

Đồng quan điểm, các chuyên gia cho rằng, số hóa và ứng dụng blockchain giúp nâng cao hiệu quả trong mọi hoạt động trong doanh nghiệp. Bên cạnh những sản phẩm, dịch vụ cụ thể, ứng dụng blockchain sẽ tạo động lực nhằm kết nối với người dùng, tạo ra những giá trị khác biệt hơn.

