Tầm quan trọng của bảo mật cơ sở hạ tầng doanh nghiệp

Thông thường, các chính sách công nghệ thông tin không thể theo kịp với số lượng thiết bị tăng nhanh trong một tổ chức. Nhân viên sử dụng các thiết bị mà không quan tâm tới chính sách, làm tăng nguy cơ tiếp xúc với dữ liệu và cơ sở hạ tầng của công ty.

Một giải pháp quản lý thiết bị đầu cuối thống nhất (UEM) có thể giúp doanh nghiệp bảo mật và kiểm soát toàn bộ môi trường công nghệ thông tin và tất cả các điểm cuối của nó, bao gồm điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính xách tay và máy tính để bàn, cùng với người dùng, ứng dụng, nội dung và dữ liệu của họ.

Sử dụng giải pháp UEM, quản trị viên có thể quản lý tập trung các cơ sở hạ tầng phức tạp, phân tán rộng rãi. Mọi khía cạnh của kiến trúc doanh nghiệp có thể được quản lý dễ dàng,từ hàng tồn kho (phần cứng) đến quản lý bản vá và cập nhật cho máy tính xách tay Apple macOS và Microsoft Windows. Thiếu kiểm soát có thể là nguyên nhân gốc rễ của hầu hết mọi vi phạm bảo mật, do đó, điều cần thiết là phải giám sát toàn diện các thành phần CNTT và lỗ hổng dữ liệu.

Ngoài các thiết bị, các tổ chức hiện đại cũng phải cải thiện năng suất của người dùng cuối. Khi làm như vậy, họ phải cố gắng giảm chi phí quản lý chung trong khi vẫn đảm bảo an toàn dữ liệu. Một giải pháp UEM vừa đơn giản hóa việc quản lý các thiết bị vừa cải thiện tính bảo mật của các môi trường phức tạp. Nó là một giải pháp thay thế tốt hơn cho các giải pháp điểm khác nhau mà các tổ chức thường triển khai, làm tăng chi phí, phân tán tài nguyên và giảm hiệu quả tổ chức.

Từ góc độ an ninh mạng, bảo vệ cơ sở hạ tầng vẫn là hoạt động tốn nhiều thời gian và phức tạp nhất. Một giải pháp UEM hiện đại bao gồm hỗ trợ tích hợp đầy đủ để thực thi bảo mật và tuân thủ. Sử dụng Containment Technology, IT có thể bảo vệ dữ liệu thiết bị, giảm nguy cơ rò rỉ dữ liệu và giữ cho phần mềm luôn cập nhật với khả năng vá lỗi và cập nhật. Các tổ chức cũng có thể làm cho quá trình triển khai ứng dụng trở nên thân thiện và an toàn hơn bằng cách sử dụng danh mục ứng dụng thống nhất trực quan.

Các quy định bảo mật mới sẽ có tác động đáng kể đến cách các công ty sử dụng, chia sẻ và lưu trữ dữ liệu, cả bên trong và bên ngoài. Khi các tổ chức tìm cách nhanh chóng và liên tục đánh giá tư thế tuân thủ của họ, các giải pháp UEM có thể giúp họ theo dõi các lỗ hổng dữ liệu, ngay cả trong một môi trường không đồng nhất, phức tạp. Với chức năng quản lý truy cập và nhận dạng (IAM) tích hợp, các giải pháp UEM có thể giới hạn quyền truy cập ứng dụng và tài nguyên doanh nghiệp cho những nhân viên cần nó để thực hiện công việc của họ. Một UEM hiệu quả cũng phải thực hiện các chức năng ghi nhật ký, kiểm toán và báo cáo, rất cần thiết cho việc tuân thủ.

Theo một nghiên cứu của Forrester do IBM ủy quyền, hơn 80% các tổ chức sẽ tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc điện toán nhận thức (cognitive computing) để phân tích các thiết bị đầu cuối vào năm 2020.

"Trước khi các tổ chức hoạt động theo hướng tiếp cận tích hợp, việc triển khai UEM sẽ tăng lên", báo cáo nêu. Đến hết năm 2020, 54% doanh nghiệp sẽ triển khai các giải pháp UEM.

Với sự tích hợp của AI, IBM MaaS360 là giải pháp UEM toàn diện, cung cấp bảo mật dữ liệu nâng cao, tối đa hóa năng suất của người dùng và tăng hiệu quả hoạt động. Hơn nữa, giải pháp giúp doanh nghiệp phân tích những gì đã xảy ra trong cơ sở hạ tầng của họ, dự đoán sự phát triển và áp dụng các biện pháp cần thiết.

Bảo An