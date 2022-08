Tám phút rong chơi định mệnh của cô bé bị bắt cóc

Một đội đặc nhiệm gồm 8 đặc vụ FBI và 8 thám tử đã được thành lập để tìm kiếm. Người dân địa phương đã tình nguyện cùng tìm kiếm Amber. Người nhà cô bé đều đang ở phòng khách khi sự việc xảy ra, nên được loại khỏi diện nghi vấn.

Do cô bé đã tỏ ra hoảng loạn khi bị đưa đi, cảnh sát chắc chắn kẻ bắt cóc không phải những người quen thuộc nên khoanh vùng nghi can trên hồ sơ những kẻ săn mồi tình dục đã có hồ sơ, bám theo hàng trăm đầu mối nhưng vô ích. Hàng nghìn áp phích được người dân in và dán lên các địa điểm công cộng. Nhiều buổi cầu nguyện được tổ chức với hy vọng cô bé an toàn trở về. Amber được gọi là "Thiên thần của Arlington".

Chỉ 4 ngày sau, thi thể của cô bé được tìm thấy trong một con lạch ngập nước mưa phía sau một khu chung cư, cách bãi đậu xe mà cô đã bị bắt cóc khoảng 6 km. Đêm hôm trước đã có cơn giông bão gây ra lũ lụt, và người ta tin rằng thi thể đã bị cuốn đi khỏi hiện trường ban đầu.

Khám nghiệm tử thi cho thấy Amber đã bị giam giữ, tấn công tình dục trong hai ngày và đã bị đâm chết khoảng 48 giờ vào thời điểm thi thể được phát hiện.

Tang lễ của Amber được tổ chức dưới ánh nến lung linh của lễ tưởng niệm cộng đồng. Bóng bay và hoa tươi đã được để lại tại nơi an nghỉ của cô bé cùng với bóng bay Disney trang trí những nhân vật hoạt hình mà Amber yêu thích. FBI trong nhiều năm theo dõi và điều tra hơn 7.000 nghi phạm, nhưng vụ án ngày càng "nguội lạnh".

Trong vòng vài ngày sau cái chết của Ambers, mẹ của cô, bà Donna đã kêu gọi các luật cứng rắn hơn đối với tội phạm tình dục. Các bậc cha mẹ của Amber đã sớm thành lập hội PASO - Những người chống lại nạn xâm phạm tình dục. Họ thu thập chữ ký với hy vọng nhà chức trách có những luật nghiêm ngặt hơn để bảo vệ trẻ em khỏi tội phạm tình dục.

Sự ra đi của Amber ám ảnh nhiều bậc phụ huynh nước Mỹ, trong đó có Diane Simone. Cô đã gọi đến đài phát thanh địa phương và nêu ý tưởng "có bản tin dự báo thời tiết để đề phòng diễn biến nắng mưa thất thường, vậy tại sao không thực hiện điều tương tự để phòng những đứa trẻ bị bắt cóc?".

Điều này đã thúc đẩy việc thành lập Tổ chức Cảnh báo nguy hại Trẻ em và hệ thống cảnh báo hoàn toàn tự động đầu tiên (ANS) để thông báo cho các cộng đồng xung quanh khi một đứa trẻ được báo mất tích hoặc bị bắt cóc.

Hệ thống cảnh báo trẻ mất tích, AMBER Alert (American Missing: Broadcast Emergency Response) được tạo ra, là di sản của cô bé 9 tuổi Amber. Theo đó, nó được thiết kế để đưa những thông tin về trẻ mất tích hoặc bị bắt cóc trên màn hình máy tính, máy nhắn tin và điện thoại di động của bất kỳ ai trên khắp nước Mỹ.

Hệ thống cảnh báo trẻ mất tích, AMBER Alerts gửi thông báo về các vụ mất tích và thông tin về phương tiện khả nghi đến điện thoại của người dùng. Ảnh: Insauga

"Khi một đứa trẻ mất tích, thời gian là yếu tố quan trọng nhất. Mỗi khoảnh khắc trôi qua làm giảm khả năng đứa trẻ được tìm thấy an toàn vì bất kỳ bằng chứng hoặc manh mối nào có thể theo dõi bắt đầu biến mất khi thời gian trôi qua. Việc thông báo cho càng nhiều người càng tốt là điều cần thiết, nó gia tăng khả năng đứa trẻ được tìm thấy an toàn", FBI nhận định.

Vào năm 2000 khi chương trình Amber Alert chính thức được thành lập, khoảng 240 trẻ em đã được cứu khỏi các vụ bắt cóc nhờ vào nó. Vào năm 2002, các biển báo trên đường cao tốc cũng bắt đầu hiển thị các "cảnh báo AMBER", về thông tin của các đứa trẻ đang mất tích. Bắt đầu từ tháng 11 cùng năm, nhà cung cấp dịch vụ Internet lớn nhất thế giới, America Online (AOL), cũng truyền những thông tin về trẻ em bị bắt cóc trên màn hình máy tính, máy nhắn tin và điện thoại di động của hơn 26 triệu thuê bao trên toàn nước Mỹ.

20 năm qua, hơn 1.000 trẻ em đã được tìm thấy ở Mỹ do kết quả trực tiếp của các cảnh báo AMBER.

Bức tượng "Thiên thần Arlington" được dựng tại nơi cô bé bị bắt cóc, tưởng nhớ cô bé Amber. Ảnh: Dreamstime

FBI tuyên bố sẽ không đầu hàng dù vụ án chưa có thêm nhiều tiến triển suốt 26 năm qua. Cuối năm trước, cảnh sát công bố, khoa học pháp y tiến bộ không ngừng đã giúp họ tìm được những mẫu ADN tiềm năng. Họ đồng thời treo phần thưởng hàng chục nghìn USD cho ai cung cấp manh mối giúp phá vụ án "Thiên thần Arlington".