Tầm nhìn trở thành tập đoàn tài chính hàng đầu của MB

Từ một ngân hàng với 25 nhân sự và 20 tỷ đồng vốn điều lệ, sau 28 năm, MB chuyển mình thành một tập đoàn tài chính đa năng, không ngừng tăng tốc chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu mang tới cho khách hàng sự trải nghiệm tốt nhất.

Hệ sinh thái tài chính khép kín

Sau 28 năm có mặt trên thị trường tài chính Việt Nam, MB định hướng xây dựng thành một tập đoàn tài chính đa năng, hoạt động hiệu quả trong các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, quản lý quỹ, khai thác tài sản, bảo hiểm và tài chính tiêu dùng. Việc hoàn thiện hệ sinh thái tài chínhcùng chiến lược kinh doanh số được triển khai quyết liệt, ngay trong giai đoạn nền kinh tế gặp khó khăn vì đại dịch Covid-19, cho thấy khả năng thích ứng nhanh của nhà băng.

Nửa đầu năm 2022, tổng tài sản của MB Group tăng trưởng 26% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn đáng kể so với tỷ lệ bình quân 19% một năm, tốc độ phát triển giai đoạn 2018 – 2021. Chia sẻ về hệ sinh thái tài chính khép kín của MB Group, lãnh đạo MB khẳng định: "Hệ sinh thái đa dạng với các doanh nghiệp có quy mô lớn, hoạt động an toàn, hiệu quả đã tạo nên lợi thế cạnh tranh của tập đoàn".

Trụ sở MB. Ảnh: MB

Chinh phục khách hàng qua từng trải nghiệm

Nhờ liên tục thử nghiệm, nghiên cứu trải nghiệm khách hàng, MB đã triển khai thành công nhiều sản phẩm, dịch vụ với hàm lượng công nghệ cao, đáp ứng thị hiếu người dùng. Mở tài khoản số đẹp, tài khoản giống số điện thoại trên App MBBank, thanh toán bằng mã VietQR, hay gần đây nhất là dòng thẻ MB Hi Collection với tính năng 2 trong 1 (ATM và tín dụng) đều là những sản phẩm nổi bật của MB.

Chất lượng trải nghiệm khách hàng được công nhận với 391 triệu giao dịch trên App MBBank. Nửa đầu năm 2022, 94% giao dịch tại ngân hàng thực hiện qua kênh số, lớn hơn nhiều so với tỷ lệ 65% trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Toàn bộ hoạt động nội bộ của ngân hàng đã thay đổi cơ bản, các nghiệp vụ được xử lý trên kênh số.

Chuyển đổi số được coi là cú hích đưa MB bứt phá về số lượng khách hàng. Năm 2021, số lượng khách hàng dùng App MBBank tăng 3,1 lần so với năm trước đó, giao dịch trên ngân hàng số tăng 4,3 lần, số lượng khách hàng mới đến với MB trong một năm gần bằng với 26 năm trước đây. 8 tháng đầu năm 2022, số người sử dụng App MBBank tiếp tục tăng, gấp 1,5 lần so với năm 2021.

Nhờ những nỗ lực trong chuyển đổi số, tháng 10 vừa qua, tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam Digital Awards) 2022, MB có ba giải pháp số được vinh danh gồm nền tảng đầu tư tài chính Wealth Management trên App MBBank, nền tảng số BIZ MBBank dành cho doanh nghiệp và App Thiện nguyện.

Khách hàng giao dịch tại MB SmartBank. Ảnh: MB

Hướng đến mục tiêu vươn tầm châu lục

Giai đoạn 2022 - 2026, MB Group đặt mục tiêu nằm trong top 3 thị trường về hiệu quả, hướng đến top đầu châu Á với tầm nhìn trở thành doanh nghiệp số, tập đoàn tài chính dẫn đầu. Cùng với đó là phương châm hoạt động "Tăng tốc số - Hấp dẫn khách hàng – Hiệp lực tập đoàn – An toàn bền vững."

Đại diện MB cũng cho biết, nhà băng tiếp tục tìm kiếm và mở rộng hợp tác với các tập đoàn trên thế giới như IBM, Prophet hay McKinsey nhằm nâng cấp công tác quản trị, đặc biệt là quản trị rủi ro và quản trị tài chính thông minh.

An Nhiên