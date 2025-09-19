Tầm nhìn hai hướng biển tại căn hộ Blanca City

Hai tòa tháp Blanca 6 và 7 tại Blanca City được thiết kế với một mặt hướng Bãi Sau (Vũng Tàu), phía khác nhìn ra Mũi Nghinh Phong, sân golf.

Mỗi tòa tháp có 34 tầng nổi 3 tầng hầm. Nhờ vị trí giáp biển và độ cao, các căn hộ tại đây thừa hưởng tầm nhìn mở rộng theo hai hướng: Bãi Sau và Mũi Nghinh Phong.

Thiết kế này cho phép chủ nhân căn hộ đón bình minh từ phía biển Đông và ngắm hoàng hôn về phía tây nam trong cùng không gian sống. Sự chuyển động của ánh sáng theo thời gian tạo nên trải nghiệm cảnh quan đa chiều, từ buổi sớm đến chiều muộn.

"Tại Việt Nam, những nơi có thể đồng thời chiêm ngưỡng cả bình minh và hoàng hôn trên biển rất hiếm", đại diện chủ đầu tư nói. Trong bất động sản ven biển, tầm nhìn là yếu tố thu hút, vừa là tài sản vô hình mang giá trị lâu dài. Vì vậy, căn hộ hướng biển có thể bảo toàn giá trị và gia tăng tiềm năng đầu tư.

Phối cảnh hai tòa tháp Blanca 6 và 7. Ảnh: Sun Property

Bên trong mỗi căn hộ, không gian sống được thiết kế bởi Ong&Ong (Singapore) - đơn vị có kinh nghiệm trong lĩnh vực kiến trúc và cảnh quan. Toàn bộ thiết kế theo phong cách nghệ thuật đương đại, kết hợp hài hòa giữa thẩm mỹ hiện đại và bản sắc địa phương. Các đường nét, chất liệu và màu sắc đều hướng đến cảm giác thư giãn và cân bằng trong sinh hoạt hàng ngày.

Căn hộ Blanca được bàn giao full nội thất được thiết kế bởi Ong&Ong (Singapore). Ảnh: Sun Property

Kiến trúc bên ngoài của hai tòa tháp được kiến tạo bởi Aedas - một trong những đơn vị thiết kế hàng đầu thế giới. Ý tưởng lấy cảm hứng từ những cánh buồm trên biển Vũng Tàu. Tổng thể công trình mang dáng vẻ thanh thoát, sắc trắng nổi bật cùng các đường cong mềm mại. Khi hoàn thành, hai tòa tháp được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn kiến trúc mới tại Bãi Sau.

Các tòa tháp Blanca 6 và 7 mang sắc trắng, tạo hình cánh buồm do Aedas kiến tạo. Ảnh: Sun Property

Theo báo cáo của Knight Frank, bất động sản ven biển trên toàn cầu có giá cao hơn trung bình 76%, so với các sản phẩm thông thường. Riêng tại Sydney (Australia), năm 2023 ghi nhận mức chênh lệch lên đến 118% giữa nhà hướng biển và nhà không có tầm nhìn biển, dù chỉ cách nhau một con phố.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân đến từ nguồn cung bị giới hạn bởi các quy định xây dựng nghiêm ngặt, trong khi nhu cầu lại tăng do nhà đầu tư đánh giá cao tiềm năng cho thuê và tỷ lệ lấp đầy ổn định. Tại Việt Nam, quỹ đất mặt biển tại các trung tâm du lịch ngày càng khan hiếm, tạo ra giá trị tăng trưởng lâu dài cho những dự án có vị trí và tầm nhìn đặc biệt.

Sun Property cho biết, Blanca 6 và 7 có điểm khác biệt so với phần lớn dự án căn hộ biển trong khu vực, là được vận hành bởi thương hiệu quốc tế. Yếu tố này mang đến nhiều lợi ích cho nhà đầu tư. Đầu tiên, quy trình vận hành chuyên nghiệp giúp tối ưu công suất cho thuê. Thương hiệu quốc tế có hệ thống đặt phòng toàn cầu, cộng đồng hội viên/câu lạc bộ thành viên và kênh phân phối hiệu quả. Nhờ đó, căn hộ có thể duy trì công suất ổn định quanh năm, điều không dễ đạt được nếu tự quản lý.

Thứ hai, mô hình chia sẻ doanh thu giúp tạo ra dòng tiền thụ động bền vững. Chủ sở hữu có thể sử dụng căn hộ như nơi nghỉ dưỡng riêng, đồng thời khai thác cho thuê khi không sử dụng, tối ưu hiệu quả tài chính. Cuối cùng giá trị tài sản sẽ được bảo toàn, vì quy trình bảo trì và chăm sóc tiêu chuẩn quốc tế giúp căn hộ giữ được chất lượng theo thời gian. Yếu tố trên hỗ trợ tính thanh khoản và nâng cao sức hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Hai tòa được vận hành bởi thương hiệu quốc tế. Ảnh: Sun Property

Chủ đầu tư cho biết thêm, tiềm năng du lịch tại Blanca 6 và 7 còn được gia tăng đáng kể nhờ vị trí nằm trong hệ sinh thái "all in one" - tất cả trong một. Chủ sở hữu vừa có căn hộ ven biển, vừa thụ hưởng hệ tiện ích đa dạng ngay tại phân khu, như vườn dạo bộ trên cao, hồ bơi vô cực hay nhà hàng rooftop.

Bên cạnh đó, hai tòa tháp còn kết nối trực tiếp với chuỗi tiện ích nổi bật của toàn dự án, bao gồm công viên nước Sun World quy mô 15 ha với 20 trò chơi hấp dẫn, bãi biển riêng gần 1 km và trung tâm thương mại mặt biển.

Hoàng Đan