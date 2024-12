Tầm nhìn của Pmax đằng sau sự kiện 'Design to win 2025'

Sự kiện "Design to win" của Pmax ngoài cập nhật xu hướng, còn nhấn mạnh việc cung cấp giải pháp cụ thể, khả thi, giúp doanh nghiệp xây dựng chiến lược dài hạn, bền vững.

Ngày 28/11, Công ty Pmax tổ chức sự kiện "Design to win 2025" với sự tham gia của hơn 100 chuyên gia đầu ngành. Sự kiện nhằm giúp các doanh nghiệp chuẩn bị và thích ứng với những thay đổi của thị trường trong năm 2025.

Ông Lê Xuân Long - Co-founder & CEO của Pmax chia sẻ tại sự kiện "Design to win 2025" gần đây. Ảnh: Pmax

Tại sự kiện, ông Lê Xuân Long chỉ ra chìa khóa để doanh nghiệp duy trì sức cạnh tranh nằm ở khả năng nắm bắt xu hướng và áp dụng chiến lược bứt phá. Theo ông, một trong những thay đổi mang tính cách mạng là sự xuất hiện của social commerce và livestream. Đây không chỉ là công cụ mua sắm mới mà còn là cầu nối giữa thương hiệu và khách hàng. Các nền tảng này đang thay đổi cách thức tiêu dùng, mang lại cơ hội kết nối sâu rộng hơn và tăng cường lòng trung thành của khách hàng. Doanh nghiệp nào tận dụng được tiềm năng này sẽ dễ dàng chiếm lĩnh thị trường.

Bên cạnh đó, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra những cánh cửa "chưa từng có" cho ngành marketing. AI giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chiến dịch truyền thông đồng thời hỗ trợ cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, từ đó tăng tính hiệu quả và gắn kết. Từ việc dự đoán hành vi tiêu dùng đến phân tích dữ liệu chuyên sâu, AI đã và đang trở thành "cánh tay phải" của các doanh nghiệp tiên phong.

Một điểm quan trọng khác mà ông Long nhấn mạnh là vai trò của dữ liệu trong việc ra quyết định chiến lược. Dữ liệu không đơn thuần là các con số, mà là "mỏ vàng" cung cấp thông tin giá trị để doanh nghiệp hiểu rõ hơn về khách hàng, từ đó xây dựng chiến lược tiếp cận hiệu quả. Ông nhận định rằng việc phân tích sâu dữ liệu sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn hành vi, nhu cầu và xu hướng của người tiêu dùng, từ đó đưa ra quyết định thông minh hơn.

Ngoài ra, ông Long còn đề cập đến sự cần thiết của chiến lược marketing toàn diện, hay còn gọi là Marketing Full Funnel. Theo ông, doanh nghiệp cần cân bằng giữa việc xây dựng thương hiệu dài hạn và thúc đẩy doanh số ngắn hạn. Việc quá tập trung vào một khía cạnh mà bỏ qua hành trình tổng thể của khách hàng có thể dẫn đến sự mất cân bằng, làm giảm hiệu quả của chiến lược marketing.

Cuối cùng, ông nhấn mạnh rằng đổi mới và thích ứng là yếu tố sống còn. Với sự hỗ trợ của AI, doanh nghiệp có thể cải thiện trong chiến lược marketing, sản xuất và quản lý, từ đó tạo ra các sản phẩm và dịch vụ phù hợp hơn với nhu cầu thị trường.

"Trong thời đại này, ai nắm bắt được công nghệ và dữ liệu sẽ là người dẫn đầu, không chỉ trong marketing mà còn trong toàn bộ chiến lược kinh doanh", ông Long kết luận.

Ngoài lời khuyên của ông Long, tại sự kiện, các chuyên gia hàng đầu cũng thảo luận và chia sẻ giải pháp giúp doanh nghiệp đối mặt với khó khăn hiện tại. Doanh nghiệp cũng có thêm phân tích về xu hướng chủ đạo trong marketing hiện đại, từ sự bùng nổ của social commerce, livestream đến vai trò ngày càng lớn của AI và influencer marketing. Đây là những yếu tố làm thay đổi cách người tiêu dùng mua sắm, mở ra các cơ hội mới cho doanh nghiệp trong việc xây dựng thương hiệu và tối ưu hóa chiến dịch truyền thông.

Các chuyên gia giàu kinh nghiệm thực chiến chia sẻ tại sự kiện "Design to win 2025" . Ảnh: Pmax

Sự kiện "Design to win 2025" cũng khẳng định vai trò của Pmax trong ngành marketing Việt Nam. Tầm nhìn mà doanh nghiệp mang đến thông qua sự kiện không chỉ dừng lại ở việc cập nhật xu hướng, mà còn nhấn mạnh vào việc cung cấp giải pháp cụ thể, khả thi, giúp doanh nghiệp xây dựng chiến lược dài hạn và bền vững.

Điểm khác biệt của sự kiện còn nằm ở việc gắn kết giữa lý thuyết và thực tiễn. Các nội dung được trình bày tại sự kiện không chỉ xoay quanh con số hay dự đoán, mà còn hướng dẫn doanh nghiệp cách ứng dụng ngay những xu hướng mới vào chiến lược marketing. Từ việc áp dụng AI để cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, đến việc khai thác tối đa dữ liệu để ra quyết định, tất cả đều được cụ thể hóa để doanh nghiệp có thể thực hiện ngay sau sự kiện.

Sự kiện "Design to win 2025" thu hút hàng trăm chuyên gia trong nhiều lĩnh vực. Ảnh: Pmax

Ngoài ra, Pmax cũng quy tụ các lãnh đạo hàng đầu và chuyên gia uy tín, tạo nên một không gian thảo luận đa chiều và mang tính thực chiến cao. Điều này giúp doanh nghiệp nhận diện rõ ràng hơn thách thức, đồng thời khơi mở những cơ hội tăng trưởng mới trong một thị trường đang thay đổi nhanh chóng.

Sự kiện "Design to win 2025" là một bước đi chiến lược của Pmax, góp phần minh chứng cho vị thế "tư duy dẫn đầu" (Thought Leadership) và vai trò trong ngành marketing Việt Nam. Với loạt giải thưởng từ trong nước và quốc tế như Smarties MMA, "Agency of the Year 2024" cùng sự công nhận từ các chuyên gia hàng đầu, Pmax khẳng định cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình vượt qua khó khăn, xây dựng nền tảng bền vững và hướng đến vươn tầm quốc tế.

"Sự kiện này không chỉ mang lại giá trị tức thời mà còn đặt nền móng cho những thay đổi lớn hơn trong ngành marketing Việt Nam, nơi doanh nghiệp tận dụng các thách thức để tạo ra sự bứt phá. "Design to win 2025" chính là lời khẳng định rằng Pmax là một đối tác chiến lược, luôn sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình chinh phục đỉnh cao mới", đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh.

Thế Đan