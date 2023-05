Tám lỗi phổ biến trong bài thi IELTS

Phát âm kém hay ngập ngừng khi thi nói; dùng văn nói trong bài thi viết hay dễ bị các yếu tố gây nhiễu đánh lừa khiến thí sinh mất điểm khi làm bài thi IELTS.

Bài thi IELTS bao gồm 4 kỹ năng thi Speaking, Listening, Reading và Writing với thang điểm tối đa là 9. Theo Hội đồng Anh, có 8 lỗi phổ biến mà các thí sinh thường gặp trong các phần thi này.

1. Phần thi Listening (Nghe)

Không tập trung lắng nghe: Đây là một trong những lỗi thường gặp trong phần thi này. Nghe theo kiểu "tai nọ qua tai kia" khiến bạn không thể nghe được hết dữ liệu cho câu trả lời. Trong khi đó, những gì bạn nghe được rõ ràng thường không phải ý chính của bài. Vì vậy, hãy cố gắng xem câu hỏi càng nhiều lần càng tốt và đừng xao nãng khi nghe.

Bỏ lỡ câu trả lời ở câu tiếp theo: Khi bạn mải mê đi tìm câu trả lời cho câu hỏi trước đó, bạn đã vô tình lỡ mất câu tiếp theo. Thế nên, nếu có câu nào trước đó chưa kịp tìm ra đáp án, hãy tập trung vào câu hỏi tiếp theo, chấp nhận có thể bạn chỉ trả lời được 7-8 câu trong 10 câu của phần thi này.

2. Phần thi Reading (Đọc)

Tốn nhiều thời gian để đọc: Phòng thi IELTS không phải nơi thư giãn cho việc đọc các văn bản và bạn cũng không được thêm điểm nếu đọc hết cả bài văn. Thay vào đó, bạn nên dùng kỹ thuật đọc lướt và tìm ý chính cho bài, sau đó nhanh chóng xem và trả lời các câu hỏi. Thời gian đọc lướt tối đa là 5 phút.

Bị đánh lừa bởi các yếu tố gây nhiễu: Tác giả bài viết thường cố thêm thắt những yếu tố như dùng một cùm từ gần giống với ý trong bài gốc để gây nhiễu, khiến chúng ta nghĩ rằng câu trả lời này chắc chắn đúng nhưng hóa ra sai. Để tránh những yếu tố khiến bạn phân tâm, hãy đọc tất cả câu trả lời trước khi quyết định câu nào đúng.

3. Phần thi Writing (Viết)

Sử dụng từ vựng chưa phù hợp: Nếu giám khảo thấy rằng bạn đang cố đưa ra những cụm từ mà bạn nhớ nhưng lại không hiểu hết ý nghĩa của chúng, chắc chắn họ sẽ hạ điểm của bạn. Ngoài ra, liệu bạn có tin giám khảo sẽ dành thời gian để đọc lại đáp án của bạn không? Tất nhiên là không. Họ chỉ thể hiện sự mất kiên nhẫn và đánh dấu bài viết của bạn là thiếu mạch lạc và không logic.

Sử dụng văn nói thông thường: Chắc chắn giám khảo không muốn đọc những câu như: "I am right?" và "Don't you think so?". Bạn nên có một người cố vấn ở phần này để sửa lỗi, từ vựng và hướng dẫn viết đúng phong cách bài thi IELTS.

4. Phần thi Speaking (Nói)

Ngập ngừng quá lâu: Bạn sẽ không thể vượt qua thang điểm 5.0 trong phần thi Speaking nếu ngập ngừng quá lâu và dành nhiều thời gian để nghĩ câu trả lời hoàn hảo trong đầu. Hãy nhớ bạn chỉ được dừng lại tối đa 5 giây.

Phát âm kém: Đây là nguyên nhân khiến dù có nhiều ý tưởng và nói khá lưu loát nhưng giám khảo lại chẳng thể hiểu được điều bạn muốn truyền tải. Việc này cũng khiến bạn phải cố gắng lắm mới có thể hiểu giám khảo đang hỏi về điều gì. Do đó, hãy tìm một giáo viên giỏi để giúp bạn luyện tập cho bài thi Speaking.

Theo British Council