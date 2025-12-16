Tạm giữ xe khách chở động vật hoang dã

Tuần tra tuyến hầm Hải Vân - Túy Loan trưa 16/12, Cảnh sát giao thông Đà Nẵng phát hiện và tạm giữ xe khách vận chuyển nhiều thùng thịt động vật hoang dã.

Khoảng 11h, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng dừng xe khách biển Quảng Trị chạy hướng Bắc - Nam có dấu hiệu nghi vấn.

Số lượng lớn động vật hoang dã bị phát hiện dưới gầm xe khách. Ảnh: Tú Anh

Kiểm tra xe khách, cảnh sát phát hiện nhiều thùng xốp, bao tải chứa thịt động vật đông lạnh, gồm: 11 con cầy mực thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm; 6 cá thể không đầu, không chân, lông màu đen nghi là heo rừng và ba cá thể không đầu, không chân, lông màu vàng, chưa xác định được chủng loài. Quy mô số động vật bị tạm giữ được đánh giá là lớn nhất từ năm 2018 đến nay ở cả Quảng Nam và Đà Nẵng cũ.

Tài xế 41 tuổi, trú Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị, không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số thịt nói trên. Phòng Cảnh sát giao thông Đà Nẵng đã bàn giao người, phương tiện và tang vật để Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục xác minh, xử lý.

Cảnh sát giao thông Đà Nẵng khuyến cáo người dân không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ động vật rừng và sản phẩm từ động vật rừng; không nhận vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, kịp thời báo cho cơ quan công an khi phát hiện vi phạm.

