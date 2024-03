Tạm giữ tài xế xe khách tông chết hai người khi cố vượt

Thừa Thiên - HuếVũ Đình Phi bị cáo buộc khi cố vượt xe container đi cùng chiều phía trước đã tông chết hai thanh niên, phóng xe rời hiện trường.

Tài xế Phi, 34 tuổi, bị Công an thành phố Huế bắt khi đang trốn tại Nghệ An, di lý về cơ quan điều tra hôm 13/3.

Tài xế Vũ Đình Phi tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công Quang

Tai nạn xảy ra tối 10/3 trên đường tránh Huế, hướng từ Bắc vào Nam, khi Phi đâm ôtô khách vào xe máy chở hai thanh niên. Phi lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Hai nạn nhân tử vong sau đó tại bệnh viện.

Truy xuất camera, Công an Huế phát hiện ôtô khách gây tai nạn biển số Nghệ An. Phối hợp điều tra, nhà chức trách xác định xe khách tại một gara ôtô ở huyện Yên Thành, Nghệ An. Từ đây, Phi bị lần ra tung tích.

Phi khai do cố vượt xe container đi cùng chiều phía trước đã đánh lái sang phần đường bên trái và gây tai nạn với hai người đi xe máy.

Võ Thạnh