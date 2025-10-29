Tạm giữ hơn 1.400 sổ hồng trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn tại Nha Trang

Khánh HòaLiên quan sai phạm tại dự án sân bay Nha Trang cũ, VKS đã tạm giữ 1.422 sổ hồng, hàng trăm miếng vàng để đảm bảo thi hành án.

Thông tin được nêu trong cáo trạng của VKS Quân sự Trung ương vừa hoàn tất. Trong đó, bị can Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Công Thiên, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh; Võ Tấn Thái, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) bị truy tố về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai, theo điều 229 Bộ luật Hình sự

Nguyễn Duy Cường, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân và Hoàng Viết Quang, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến - Bộ Quốc phòng bị truy tố cùng tội danh.

Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn; Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á; Nguyễn Thị Hằng, chị gái Hậu, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn, bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điều 174 Bộ luật Hình sự

Sân bay Nha Trang cũ nằm ở trung tâm Nha Trang. Ảnh: Bùi Toàn

Liên quan các vụ sai phạm giao đất "vàng" ở Nha Trang, cựu chủ tịch tỉnh Nguyễn Chiến Thắng đang chấp hành 22 năm 6 tháng tù với 4 bản án; ông Lê Đức Vinh án 13 năm 6 tháng tù (3 bản án); ông Đào Công Thiên bị phạt 16 năm 6 tháng tù (4 bản án); Võ Tấn Thái bị phạt 13 năm tù (4 bản án).

Theo cáo trạng, sai phạm liên quan việc quản lý, sử dụng sân bay Nha Trang cũ có diện tích hơn 238 ha - khu đất giáp đường biển Trần Phú đẹp nhất tỉnh, thuộc quyền quản lý của Trường Sĩ quan Không quân. Trong đó, khu hiệu bộ chiếm hơn 52 ha, gần 186 ha còn lại do Trung đoàn 920 quản lý, được xếp vào danh mục tài sản đặc biệt phục vụ nhiệm vụ quốc phòng.

Cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Khánh Hòa, nhu cầu khai thác quỹ đất khu vực trung tâm Nha Trang ngày càng cấp bách, ngày 11/9/2009, Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa ký tờ trình gửi Thủ tướng, xin chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất và được đồng ý.

Đến năm 2014, Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo cụ thể giao Bộ chủ trì phối hợp với tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan liên quan thống nhất phương án khai thác đất để hoàn vốn cho dự án BT (xây dựng – chuyển giao) sân bay Phan Thiết và cơ sở hạ tầng cho Trung đoàn 920 tại Cam Ranh. Điều kiện kèm theo là toàn bộ quá trình chuyển nhượng, giao đất phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Năm 2015, Chính phủ cho phép chuyển giao khoảng 186 ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cho tỉnh Khánh Hòa. Tháng 4/2015, tỉnh Khánh Hòa phê duyệt quy hoạch Dự án Khu đô thị - Trung tâm thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang, chủ đầu tư là Công ty Phúc Sơn, không qua đấu thầu.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà, tại phiên xét xử ở vụ án khác vào năm 2024. Ảnh: Bùi Toàn

VKS xác định, từ năm 2015 đến 2024, các bị can Thắng, Vinh, Thiên cùng hai cựu Thiếu tướng Hoàng Viết Quang và Nguyễn Duy Cường đã vi phạm quy định về quản lý đất đai.

Thời điểm này, Chính phủ, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đã có chủ trương đồng ý chuyển mục đích sử dụng đất tại sân bay Nha Trang từ đất quốc phòng sang phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nhưng Thủ tướng chưa phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất.

Trong quá trình chuyển giao khoảng 186 ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cho UBND tỉnh Khánh Hòa, các bị can bị cáo buộc làm trái trình tự, thủ tục quy định của pháp luật, không đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và quan điểm thống nhất giữa Bộ Quốc phòng với UBND tỉnh.

Gần 63 ha đất quốc phòng đã được bàn giao cho Công ty Phúc Sơn thực hiện dự án trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

Cáo trạng xác định bị can Hậu trên cương vị là người đứng đầu Công ty Phúc Sơn, dù biết đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang chưa được Thủ tướng sắp xếp cơ sở nhà đất, chưa có quyết định thu hồi đất, quyết định giao đất; dự án Khu trung tâm đô thị Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang chưa được tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và chưa cấp phép xây dựng, nhưng vẫn chỉ đạo nhân viên trong công ty tổ chức truyền thông, giới thiệu dự án đã đủ thủ tục pháp lý.

Sau đó, doanh nghiệp này phân phối bán hàng; ký 983 hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 683 cá nhân, chiếm đoạt hơn 7.000 tỷ đồng.

Cựu chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu tại tòa, tháng 6/2025. Ảnh:Danh Lam

Còn Trần Hữu Định và Nguyễn Thị Hằng giúp Hậu hợp thức các chứng từ kế toán trong quá trình Công ty Phúc Sơn ký 211 hợp đồng, đứng tên nộp 10% giá trị hợp đồng, để ngoài sổ sách kế toán 1.000 tỷ đồng, chuyển cho Hậu và gia đình sử dụng cá nhân.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã kê biên, tạm giữ tài sản của Hậu, Định, Hằng cùng các cá nhân, công ty liên quan. Cơ quan chức năng ghi nhận bị can Hằng sử dụng 200 triệu đồng trong tài khoản bị phong tỏa và thêm 20 triệu đồng do anh trai nộp để khắc phục hậu quả.

VKS Quân sự Trung ương đã ra quyết định tạm giữ 1.422 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên các tổ chức, cá nhân; một ôtô Mercedes S600 đăng ký tên Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn; 500 miếng vàng của Nguyễn Văn Hậu; 33 miếng vàng của Nguyễn Thị Hằng; cùng toàn bộ số tiền bị can Hậu còn lại sau bản án hồi tháng 7 để bảo đảm thi hành án.

Ghi nhận việc Hậu đề nghị bán 501 miếng vàng để nộp 60 tỷ đồng khắc phục hậu quả, VKS Quân sự Trung ương đã ra quyết định trả lại số vàng này. Hiện Hậu đã nộp số tiền trên vào tài khoản của cơ quan thi hành án.

Ngoài ra, cơ quan điều tra thu giữ các khoản tiền sau: 4 tỷ đồng do bị can Hoàng Viết Quang tự nguyện nộp, là số tiền Nguyễn Văn Hậu đưa cho; 4 tỷ đồng do một cá nhân liên quan đến vụ án tự nguyện nộp, là tiền thu lợi từ việc chuyển nhượng lại lô đất đầu tư dự án tại sân bay Nha Trang; 500 triệu đồng do bà Đào Thị Tuyết nộp để khắc phục một phần hậu quả hành vi phạm tội của chồng là bị can Trần Hữu Định.

Bùi Toàn