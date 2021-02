Tạm giữ 34 thanh niên vi phạm quy định phòng dịch

Hải PhòngCông an tạm giữ 34 thanh niên Hải Dương cố tình phóng xe máy vượt chốt kiểm soát Covid-19 tại cửa ngõ quốc lộ 5 vào thành phố.

Ngày 14/2, đại tá Đỗ Quang Chung, Trưởng Công an huyện An Dương, cho biết cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ xử phạt 34 thanh niên, sau đó sẽ bàn giao người và phương tiện cho công an Hải Dương xử lý.

34 thanh niên Hải Dương đi xe máy vượt chốt kiểm soát dịch đêm 13/2. Ảnh: Công an Hải Phòng

20h30 tối 13/2, 34 nam, nữ thanh niên đi trên 18 xe máy, chia thành nhiều tốp lao nhanh trên quốc lộ 5 theo hướng Hải Dương - Hải Phòng. Khi bị lực lượng kiểm soát dịch Covid-19 liên ngành ra hiệu lệnh dừng xe, nhóm này bỏ chạy vào nội thành Hải Phòng.

Trước hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ, vi phạm quy định phòng chống dịch, lực lượng chốt kiểm soát dịch phối hợp với công an huyện An Dương và công an 2 xã Lê Thiện và Đại Bản tổ chức chặn bắt.

Nhóm thanh niên vội quay đầu xe bỏ chạy về Hải Dương, có xe lao thẳng vào lực lượng chốt chặn trên quốc lộ 5, gây thương tích nhẹ cho một chiến sĩ. Cả nhóm và 18 xe máy bị tạm giữ ngay trong đêm.

Hải Dương đang là ổ dịch Covid-19 lớn nhất cả nước với 430 ca bệnh từ ngày 28/1 đến nay. Nằm liền kề, Hải Phòng ghi nhận một ca bệnh. Để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm, TP Hải Phòng đã lập 8 chốt kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ. Người ra vào phải khi báo y tế, nơi xuất phát, nơi đến, đo thân nhiệt...

Giang Chinh