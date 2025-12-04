Tạm dừng thi công tại khu vực xuất hiện hố tử thần ở Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng yêu cầu dừng thi công dự án Capital Square 3 sau sự cố sụt lún trên đường Nguyễn Công Trứ, đồng thời rà soát an toàn và đề xuất phương án khắc phục.

Ngày 4/12, UBND TP Đà Nẵng cho biết Phó chủ tịch Lê Quang Nam đã chỉ đạo Công ty TNHH Bất động sản SIH và nhà thầu thi công dự án Khu đô thị Capital Square 3 tạm dừng toàn bộ hoạt động xây dựng tại khu vực tiếp giáp đường Nguyễn Công Trứ, phường An Hải, nơi xảy ra sụt lún.

Chính quyền yêu cầu chủ đầu tư nhanh chóng triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản xung quanh. Nhà thầu, đơn vị giám sát và các đơn vị liên quan phải kiểm tra toàn bộ hệ thống tường vây công trình và các công trình lân cận để xử lý nguy cơ mất an toàn, đặc biệt khu vực gần đường Ngô Quyền và Nguyễn Công Trứ, nơi có trụ điện trung thế và hệ thống đèn giao thông.

Chủ đầu tư phải báo cáo bằng văn bản cho UBND phường An Hải và Sở Xây dựng, nêu rõ diễn biến sự cố, tình trạng công trình và mức độ thiệt hại; đồng thời rà soát, xác định nguyên nhân và đề xuất phương án khắc phục, gửi cơ quan chức năng trước ngày 6/12.

Xung quanh khu vực hố tử thần có nhà dân, cột điện trung thế... Ảnh: Nguyễn Đông

Phó chủ tịch Lê Quang Nam cũng giao Công ty Điện lực Đà Nẵng kiểm tra lưới điện tại khu vực có nguy cơ sạt lở, phối hợp chủ đầu tư gia cố trụ điện nhằm bảo đảm vận hành an toàn.

UBND phường An Hải chịu trách nhiệm theo dõi việc xử lý sự cố của chủ đầu tư, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo giao thông và báo cáo tiến độ cho thành phố trước ngày 7/12. Sở Xây dựng được giao hỗ trợ kỹ thuật, rào chắn, phân luồng giao thông và tham mưu các biện pháp tiếp theo.

Khoảng 14h10 ngày 3/12, đoạn đường Nguyễn Công Trứ giữa hai giao lộ Ngô Quyền và Trần Hưng Đạo bất ngờ sụt dài khoảng 15 m, rộng 6 m. Hai ôtô đỗ ven đường rơi xuống hố; một kỹ sư vào kiểm tra tường vây bị thương ở chân. Tuyến cống thoát nước phía dưới cũng bị đứt gãy. Sau sự cố, chủ đầu tư và đơn vị thi công đã khoanh vùng nguy hiểm, dựng rào chắn để bảo đảm an toàn.

Theo thông cáo của Sở Xây dựng, dự án Capital Square 3 đang thi công phần ngầm. Tường vây giáp đường Nguyễn Công Trứ bị hở, trong khi mưa lớn kéo theo cát chảy vào hố móng, làm rỗng nền đường và khiến tuyến cống thoát nước mưa bị đứt gãy. Nước từ đoạn cống vỡ tiếp tục xói lở đất, dẫn đến mặt đường và hạ tầng kỹ thuật sụp xuống. Đây là nguyên nhân trực tiếp hình thành "hố tử thần".

