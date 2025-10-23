Tạm dừng chạy tàu di sản Huế - Đà Nẵng hai ngày

Tuyến tàu du lịch "Kết nối di sản miền Trung" nối Huế - Đà Nẵng tạm dừng ngày 23-24/10 để đảm an toàn do mưa lớn, ảnh hưởng của bão Fengshen.

Chiều 22/10, Công ty cổ phần Đường sắt Việt Nam cho biết sẽ tạm ngừng khai thác hai đôi tàu HĐ1/2 và HĐ3/4 trên tuyến Huế - Đà Nẵng trong các ngày 23-24/10, do ảnh hưởng của bão số 12 dự báo gây mưa lớn tại khu vực miền Trung.

Hành khách đã mua vé sẽ được thông báo qua tin nhắn SMS. Với những người không còn nhu cầu di chuyển, ngành đường sắt sẽ hỗ trợ trả vé miễn phí tại các nhà ga trong vòng 30 ngày kể từ ngày khởi hành ghi trên vé.

Đoàn tàu Huế - Đà Nẵng đi qua đèo Hải Vân. Ảnh: Võ Thạnh

Để ứng phó với diễn biến mưa bão, ngành đường sắt điều chỉnh kế hoạch khai thác, giảm chuyến hoặc dừng tàu tại khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời chuẩn bị phương án chuyển tải hành khách, bảo quản hàng hóa và dự trữ vật tư, nhu yếu phẩm để ứng phó khi tàu phải ngừng chạy kéo dài.

Các đơn vị tăng cường kiểm tra, gia cố cầu, hầm, nền đường yếu, khu vực dễ ngập hoặc sạt lở; chốt gác các điểm trọng yếu, đặc biệt đoạn đèo Hải Vân, nhằm bảo đảm tín hiệu thông suốt và an toàn chạy tàu.

Lực lượng, thiết bị và vật tư đã được bố trí để khắc phục sự cố và duy trì giao thông sau bão. Hiện ngành đường sắt cũng đang xử lý thiệt hại do bão số 10 và 11 gây ra.

Biểu diễn ca Huế trên chuyến tàu di sản. Ảnh: Nguyễn Đông

Tuyến Huế - Đà Nẵng dài hơn 100 km, là tuyến khai thác tàu du lịch "Kết nối di sản miền Trung" được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam triển khai từ năm 2024, nối ba điểm đến nổi tiếng là Huế, Đà Nẵng và Hội An. Các đôi tàu HĐ1/2 và HĐ3/4 được thiết kế phục vụ du khách, có toa ngắm cảnh, đồ ăn, wifi miễn phí, dịch vụ tiện nghi và chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Tàu di chuyển khoảng ba giờ, đưa du khách đi qua đèo Hải Vân, nơi được mệnh danh là "Thiên hạ đệ nhất hùng quan" để đến với Đà Nẵng, nơi sở hữu một trong sáu bãi biển đẹp nhất hành tinh. Ở chiều ngược lại, du khách sẽ được đến miền đất di sản - cố đô Huế.

Với hai đoàn tàu xuất phát vào buổi sáng và chiều từ Huế đến Đà Nẵng và ngược lại, du khách có thể đón bình minh và hoàng hôn trên vịnh Lăng Cô, một trong những vịnh biển đẹp nhất Việt Nam và thế giới.

Bão Fengshen đêm qua đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đến rạng sáng nay ở trên vùng biển nam Quảng Trị - Quảng Ngãi, cách Đà Nẵng 80 km. Sức gió mạnh nhất 49 km/h, cấp 6, giật cấp 10 và theo hướng tây nam với tốc độ 10-15 km/h.

Những giờ tới áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền và suy yếu thành vùng áp thấp trên đất liền Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Do ảnh hưởng kết hợp không khí lạnh nên vùng biển Quảng Trị - Quảng Ngãi (gồm đặc khu Cồn Cỏ, đảo Cù Lao Chàm và đặc khu Lý Sơn) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2-4 m.

Mai Phương