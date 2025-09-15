Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với ông Trần Văn Thức

Thường vụ Quốc hội quyết định cho phép khởi tố, bắt tạm giam, khám xét và tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu Quốc hội đối với ông Trần Văn Thức, đại biểu khóa 15.

Thông cáo báo chí của Văn phòng Quốc hội công bố chiều 15/9 cho biết quyết định này được đưa ra tại phiên họp ngày 13/9, căn cứ đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao và theo đúng quy định pháp luật.

Ông Trần Văn Thức. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày 14/9, ông Trần Văn Thức, 56 tuổi, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc giả mạo trong công tác. Cơ quan chức năng chưa công bố cụ thể hành vi sai phạm.

Ông Thức quê Thanh Hóa, là phó giáo sư, tiến sĩ Sử học, có hơn 30 năm công tác trong ngành giáo dục. Ông từng giảng dạy tại Đại học Vinh (Nghệ An), sau đó làm Phó hiệu trưởng rồi Hiệu trưởng Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Tháng 12/2020, ông được bổ nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa.

Từ tháng 3/2025, ông được điều động giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Sơn Hà