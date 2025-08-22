Tạm đình chỉ điều tra vụ chìm tàu ở Lý Sơn 4 người chết

Công an tỉnh Quảng Ngãi tạm đình chỉ điều tra vụ án chìm tàu kéo sà lan khiến 4 người chết, 5 người mất tích, do hết thời hạn.

Thông tin được thượng tá Ngô Văn Đức, Phó Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết hôm 21/8, tại họp báo tình hình kinh tế xã hội 7 tháng đầu năm của tỉnh.

Thợ lặn dùng phao được kết nối bằng dây thừng rồi nâng tàu lên dần từ độ sâu 45 m, tháng 6/2025. Ảnh:Cảng vụ cung cấp

Theo thượng tá Đức, sau khi xảy ra vụ chìm tàu hồi tháng 4/2024, cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi với bốn người chết. Đến ngày 17/5/2024, Công an Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 272 Bộ luật Hình sự.

Đến tháng 6 năm nay, tàu và sà lan đã được trục vớt nhưng 5 người mất tích vẫn chưa tìm thấy, trong đó có thuyền trưởng Phạm Văn Hiệp.

"Tạm đình chỉ do hết thời hạn, nhưng cơ quan điều tra vẫn tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, để xác định rõ người vi phạm để xử lý", thượng tá Ngô Văn Đức nói.

Khoảng 4h sáng 24/4/2024, tàu kéo cùng sà lan chở hơn 1.200 tấn đá hộc từ cảng Kỳ Hà (Quảng Nam) ra đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) để thi công đê chắn sóng cảng Bến Đình. Khi còn cách đảo khoảng ba hải lý (hơn 5 km), phương tiện bất ngờ chìm.

Lực lượng chức năng và ngư dân đã cứu hộ, tìm thấy bốn thi thể gần hiện trường. Kết quả khám nghiệm xác định nạn nhân chết do ngạt nước. Đáng chú ý, cả bốn người tử vong đều không có tên trong danh sách thuyền viên khi tàu rời cảng. Trong khi đó, năm thuyền viên có tên trong danh sách xuất bến đều mất tích.

Theo Điều 272 Bộ luật Hình sự 2015, người nào điều khiển phương tiện giao thông đường thủy mà vi phạm quy định thì có thể bị phạt tù từ 1 đến 5 năm, nếu làm chết 2 người trở lên thì có thể bị phạt tù 3 đến 10 năm, nếu làm chết 3 người trở lên thì có thể bị phạt tù 7 đến 15 năm.

Điều 172 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định, thời hạn điều tra vụ án hình sự không quá hai tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, không quá ba tháng đối với tội phạm nghiêm trọng, không quá bốn tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Khi hết thời hạn điều tra mà vụ án chưa kết thúc thì Cơ quan điều tra phải có văn bản đề nghị Viện kiểm sát gia hạn.

Tổng thời gian gia hạn không quá hai tháng đối với tội ít nghiêm trọng; ba tháng đối với tội nghiêm trọng; bốn tháng đối với tội rất nghiêm trọng; 12 tháng đối với tội đặc biệt nghiêm trọng.

Phạm Linh