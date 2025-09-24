Tam Chúc được nâng hạng di tích, kéo theo dư địa bất động sản

Tam Chúc được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt, mở ra kỳ vọng thúc đẩy du lịch, từ đó gia tăng nhu cầu hạ tầng, dịch vụ và tạo động lực cho bất động sản khu vực.

Ngày 11/9, Thủ tướng Chính phủ xếp hạng quần thể danh thắng Tam Chúc vào nhóm di tích được bảo tồn và đầu tư ở cấp độ cao nhất. Danh hiệu này không chỉ là sự ghi nhận giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan, mà còn góp phần củng cố thương hiệu điểm đến quốc gia, thu hút nguồn lực đầu tư cho bảo tồn và khai thác du lịch bền vững.

Trước thời điểm được công nhận, Tam Chúc đã là điểm đến thu hút du khách trong và ngoài nước. Những dịp cao điểm, di tích có thể đón 20.000-30.000 lượt khách mỗi ngày. Việc được xếp hạng đặc biệt dự kiến gia tăng mức độ nhận diện, kéo theo nhu cầu lưu trú, mua sắm, ẩm thực và giải trí tại khu vực.

Theo quy hoạch, Tam Chúc đặt mục tiêu đến năm 2030 đón 6 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 1,5 triệu khách quốc tế, doanh thu 6.000 tỷ đồng và tạo việc làm cho 10.000 lao động.

Để đạt các chỉ tiêu, khu vực xung quanh di tích này cần hệ thống cơ sở hạ tầng và dịch vụ đồng bộ, từ hội nghị quốc tế đến khu nghỉ dưỡng cao cấp, sản phẩm trải nghiệm đa dạng. Điều này cũng được xem là nền tảng cho sự chuyển mình của thị trường bất động sản khu vực.

Khu đô thị Flamingo Golden Hill tọa lạc cận kề quần thể Tam Chúc - nơi vừa được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt. Ảnh: Flamingo Holdings

Kinh nghiệm từ các điểm du lịch di sản khác như vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) hay Tràng An (Ninh Bình) cho thấy, sau khi được công nhận, du lịch phát triển kéo theo nhu cầu về các loại hình bất động sản phục vụ kinh doanh, lưu trú.

Chẳng hạn, trước khi Tràng An được công nhận di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, tỉnh Ninh Bình chỉ có trên một triệu lượt khách mỗi năm. Đến năm 2024, tỉnh đón hơn khoảng 8,7 triệu lượt khách, trong đó, Tràng An được xem là một trong những điểm đến không thể bỏ qua khi tới địa phương.

Số lượng cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh cũng tăng từ vài chục lên 900 cơ sở với gần 11.000 phòng để đáp ứng nhu cầu của du khách, nhất là các dịp cao điểm. Ngoài ra, mô hình homestay khá phát triển nhưng chưa có sự đồng bộ về tiện ích và dịch vụ khiến thời gian lưu trú của khách còn ngắn.

Flamingo Golden Hill sở hữu cảnh quan hoàn thiện và hệ tiện ích đa dạng. Ảnh: Flamingo Holdings

"Sự tăng trưởng khách du lịch và nhu cầu lưu trú sẽ còn cao hơn trong thời gian tới, nhưng Ninh Bình vẫn thiếu cả các khu đô thị, khu nghỉ dưỡng được xây dựng đồng bộ, chất lượng cao, nhất là khu vực gần di sản, quỹ đất cho phát triển thường hạn chế để bảo tồn", đại diện Flamingo Holdings chia sẻ.

Trong bối cảnh đó, các dự án sở hữu vị trí thuận lợi, hình thành ở vùng ven di sản và sẵn sàng đưa vào khai thác sẽ có lợi thế. Đơn cử, Flamingo Golden Hill với vị trí gần Tam Chúc được kỳ vọng đón đầu làn sóng đầu tư. Đây là khu đô thị đã hình thành và có cư dân sinh sống, cho phép nhà đầu tư có thể khai thác kinh doanh ngay.

Du khách và cư dân địa phương tham gia hoạt động tại Flamingo Golden Hill. Ảnh: Flamingo Holdings

Khu đô thị nằm trên tuyến vành đai du lịch văn hóa, tâm linh với nhiều công trình nổi tiếng như chùa Bà Đanh, Địa Tạng Phi Lai Tự, chùa Hương, Tràng An, quần thể du lịch Tam Chúc và thắng cảnh xung quanh.

Thêm vào đó, dự án còn nằm giữa hai sân golf Kim Bảng Stone Valley Golf Resort và Legend Valley Country Club, tương lai sẽ mang đến dư địa kinh doanh các dịch vụ, sản phẩm hay hoạt động lưu trú cao cấp, dành riêng cho dòng khách thượng lưu

Theo chủ đầu tư, việc Tam Chúc đang định hình vị thế mới trên bản đồ du lịch, mở ra cơ hội cho nhiều loại hình kinh doanh như nhà hàng, quán cafe hay cửa hàng lưu niệm. Theo đó, các bất động sản mặt tiền, shophouse có tiềm năng khai thác dịch vụ sẽ được hưởng lợi, tạo ra dòng thuê ổn định và gia tăng giá trị theo thời gian.

