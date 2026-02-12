Tẩm chất độc xyanua vào cá khô để nhử chó, mèo

Hải PhòngNguyễn Văn Huy, 33 tuổi, bị bắt với cáo buộc tàng trữ trái phép chất độc Xyanua để làm bả nhử trộm vật nuôi tại xã Ninh Giang.

Ngày 12/2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Huy (trú tại thôn 1, xã Ninh Giang) về tội Tàng trữ trái phép chất độc, theo khoản 2, Điều 311 Bộ luật Hình sự.

Đêm 22 rạng sáng 23/12/2025, trong lúc tuần tra mật phục tại khu vực thôn Vĩnh Xuyên, lực lượng Công an xã Ninh Giang phối hợp cùng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở đã bắt quả tang Huy đang thực hiện hành vi trộm một con mèo.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp

Kiểm tra tại chỗ, cảnh sát thu giữ trong người Huy một túi nilon chứa nhiều miếng cá khô dùng làm bả để rải, bẫy chó mèo trên địa bàn.

Kết quả giám định từ Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định: Toàn bộ số cá khô thu giữ được đều tẩm xyanua. Đây là loại chất độc cực mạnh, chỉ cần một lượng rất nhỏ cũng đủ gây tử vong cho động vật và đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người nếu vô tình tiếp xúc hoặc ăn phải.

Theo công an việc sử dụng xyanua để trộm cắp không chỉ là hành vi trộm tài sản đơn thuần mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây ra những vụ ngộ độc hàng loạt trong khu dân cư.

Hiện vụ án được tiếp tục làm rõ.

Lê Tân