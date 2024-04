AnhTấm Invisibility Shield có thể khiến người đứng sau tàng hình giữa ban ngày.

Tấm chắn tàng hình

Tấm chắn do công ty Invisibility Shield Co ở London, Anh giới thiệu có nhiều kích cỡ Mini và Full.Tấm chắn cỡ Full cao 99 m, rộng 69 m trong khi loại Megashield có kích thước 183 x 122 cm. Loại nhỏ nhất là Mini cỡ 30,5 x 20 cm phù hợp để giấu đồ vật nhỏ trên bàn. Cả ba loại đều bền, nhẹ và dễ vận chuyển hơn so với phiên bản ban đầu. Ngoài ra, chúng có khả năng chống thấm nước toàn bộ, không cần dùng pin và sản xuất 100% từ vật liệu tái chế. Đây là kết quả sau hơn 4 năm nhóm nghiên cứu tập trung vào cải tiến công nghệ quang học để khiến con người và đồ vật tàng hình giữa ban ngày.

Video: Invisibility Shield