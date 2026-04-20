Tam ca 3A ngẫu hứng hát bên Hồ Gươm

Tam ca Ngọc Anh, Minh Anh và Minh Ánh hội ngộ tại Hà Nội, hát "Ngẫu hứng sông Hồng" - ca khúc gắn liền tên tuổi của nhóm một thời.

Dạo bờ hồ Hoàn Kiếm hôm 18/4, ba thành viên 3A cùng ôn kỷ niệm thời thanh xuân gắn liền với từng góc phố Hà Nội. Trong phút ngẫu hứng, họ cùng hát lại Ngẫu hứng sông Hồng của nhạc sĩ Trần Tiến. Ca sĩ Minh Anh cho biết dù gần 30 năm mới thể hiện lại nhạc phẩm này, cả nhóm vẫn thuộc lòng từng nốt nhạc.

Tam ca 3A hát "Ngẫu hứng sông Hồng" bên bờ hồ Hoàn Kiếm Tam ca 3A hát "Ngẫu hứng sông Hồng" bên bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, hôm 18/4. Video: Nhân vật cung cấp

Theo ca sĩ, ngày trước, để biểu diễn một bài hát trước công chúng, nhóm phải dành nhiều thời gian tập bè, đến mức hiểu cách hát của nhau, về hơi thở, lối phát âm, nhả chữ, sắc thái làm sao cho đều. Chính nền tảng kỹ thuật bài bản giúp nhóm giữ được sự kết nối. Dù nhiều thập niên trôi qua, họ vẫn có thể hòa quyện ngay khi vừa cất giọng.

"Người đi đường quanh Hồ Gươm và du khách quốc tế dừng lại để nghe 3A hát và còn hòa nhịp theo nữa, rất vui", Minh Anh cho biết.

Tam ca 3A hát "Ngẫu hứng sông Hồng" tại Duyên dáng Việt Nam 6 Tam ca 3A hát "Ngẫu hứng sông Hồng" tại Duyên dáng Việt Nam 6.

Sau khi nhóm tan rã năm 2000, mỗi thành viên chọn cho mình những ngã rẽ riêng biệt. Trong khi Ngọc Anh định cư tại Mỹ và ca hát trên sân khấu hải ngoại, hai chị em Minh Anh - Minh Ánh lại thành công ở những công việc hoàn toàn khác. Minh Ánh làm trong lĩnh vực giáo dục, hiện là Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách của Ủy ban Văn hóa và Xã hội. Minh Anh là Phó Trưởng ban Quan hệ Lao động, Công đoàn Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Dù khác biệt về môi trường sống, bộ ba vẫn giữ sợi dây liên kết bền chặt nhờ sự tương đồng trong tư duy và tình yêu chung dành cho thủ đô. "Chúng tôi luôn tôn trọng và cổ vũ nhau, đó là bí quyết giúp tình bạn của 3A thêm gắn bó theo thời gian", Minh Anh cho biết.

Tam ca 3A dạo quanh Hồ Gươm. Ảnh: Trần Tiến Dũng

Sau 30 năm nhìn lại, Minh Anh vẫn còn nhớ ánh đèn sân khấu và những chuyến lưu diễn cùng nhóm ở nước ngoài như Festival tại Cuba năm 1997. Thi thoảng, cô kể về những thành tựu thời hoạt động âm nhạc cho con nghe. "Các con của chúng tôi đều tự hào và thích nghe mẹ hát", ca sĩ cho biết.

Niềm đam mê nghệ thuật của 3A hiện được tiếp nối bởi thế hệ sau. Các con của họ cũng thích hát và biết sáng tác. Trong đó, Khôi Nguyên (con trai cả Minh Anh) cùng các bạn trường Phổ thông trung học (PTTH) Việt Đức đoạt giải nhất thành phố và huy chương vàng toàn quốc cuộc thi Giai điệu tuổi hồng, giải nhất Liên hoan ban nhạc, nhóm nhạc học sinh PTTH thành phố Hà Nội lần thứ nhất. Hiện cậu đang học năm ba đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh quốc tế tại Phần Lan.

Con trai Minh Anh hát "Love in the Dark" Con trai Minh Anh cover "Love in the Dark" của Adele. Video: Nhân vật cung cấp.

Chia sẻ về khả năng tái hợp, 3A cho biết lịch trình công việc của ba thành viên hiện khá bận rộn nên nhóm chưa thể khẳng định về một kế hoạch cụ thể. Tuy nhiên, họ vẫn để ngỏ khả năng đứng chung sân khấu khi phù hợp. Trước phản hồi tích cực của người hâm mộ qua các video hát ngẫu hứng trên mạng xã hội, Ngọc Anh, Minh Anh, Minh Ánh thấy xúc động. "Chúng tôi trân trọng sự đồng hành của công chúng như những ngày đầu và sẽ trở lại khi có cơ hội", Minh Anh nói.

Tam ca 3A thành lập năm 1995 với ba thành viên là Ngọc Anh (sinh năm 1975) và hai chị em ruột Minh Anh (sinh năm 1977), Minh Ánh (sinh năm 1975). Minh Anh và Minh Ánh là con gái của nghệ sĩ Bội Trân, trong khi Ngọc Anh là con gái của NSND Hoàng Kiềm. Tam ca 3A từng phát hành album đầu tay mang tên Lãng du ca. Họ cũng đoạt Huy chương Vàng tại liên hoan Hà Nội - ASEAN năm 1996 với ca khúc Đêm ả đào (Phú Quang), tham dự Festival 14 tổ chức tại Cuba năm 1997.

Hoàng Dung