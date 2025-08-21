Tam ca 3A kỷ niệm 30 năm lập nhóm

Ca sĩ Ngọc Anh, Minh Anh và Minh Ánh gặp gỡ, ôn kỷ niệm thời đi hát, dịp 30 năm thành lập Tam ca 3A.

Ngọc Anh cho biết nhóm tan rã, mỗi người có cuộc sống, sự nghiệp riêng nhưng vẫn giữ vững sợi dây gắn kết, động viên nhau trong cuộc sống. Cô và Minh Anh, Minh Ánh trải qua 5 ngày vui chơi, trò chuyện trong chuyến nghỉ dưỡng từ Hà Nội đến Đà Nẵng. Cả ba ăn những món yêu thích như ngô nướng, mì Quảng, đi bộ dọc bờ biển An Bàng ngắm cảnh, ôn kỷ niệm thời còn hoạt động chung.

Tam ca 3A hát "Mong ước kỷ niệm xưa" (Xuân Phương), nhạc phim "Xin hãy tin em". Lần cuối họ hát cùng nhau bài này trong chương trình Làn Sóng Xanh năm 2000.

Họ có nhóm chat riêng, thường xuyên gửi các bài chia sẻ về sức khỏe, ăn uống, những câu chuyện cười trên mạng. Ngọc Anh thấy may mắn khi Minh Anh, Minh Ánh đều bận rộn nhưng vẫn sắp xếp được thời gian để gặp mỗi khi cô về Việt Nam. "Trong buổi hội ngộ, chúng tôi trò chuyện rôm rả như xưa, thấy như trẻ lại dù đã ở tuổi trung niên và bảo ban nhau những điều thiết thực hơn trong cuộc sống", ca sĩ nói.

Sau 30 năm, ba thành viên 3A vẫn tự hào về 5 năm cống hiến cho âm nhạc, sẵn sàng khoe với bạn bè và con cái. Ngọc Anh cho biết chồng người Mỹ xúc động khi xem cô cùng Minh Anh, Minh Ánh tái hợp, hát Mong ước kỷ niệm xưa trong liveshow của cô tại Hà Nội năm 2023.

Từ trái sang: Minh Anh, Minh Ánh, Ngọc Anh dạo phố cổ Hội An (Đà Nẵng). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hiện Ngọc Anh là thành viên duy nhất vẫn theo đuổi nghiệp biểu diễn. Sau khi tách nhóm, cô Nam tiến để tìm hướng đi mới nhưng không thích nghi được nên quay về Hà Nội. Cô trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống trước khi thành danh với các nhạc phẩm của Phú Quang. Năm 2008, Ngọc Anh sang Mỹ định cư cùng người chồng đầu tiên là nhạc sĩ Trần Hùng (con trai NSND Tường Vy). Từ đó, sự nghiệp ca hát của cô phát triển mạnh mẽ ở hải ngoại với những tình khúc như Nỗi nhớ mùa đông, Điều giản dị.

Năm 2017, cô ly hôn sau gần 20 năm chung sống vì "không có tiếng nói chung". Sau đó, Ngọc Anh tìm được bến đỗ hạnh phúc mới bên chồng Tây hơn 12 tuổi. Hiện tại, Ngọc Anh tận hưởng cuộc sống cùng gia đình ở bang California (Mỹ). Hàng ngày, cô dành thời gian chăm sóc bạn đời, nấu ăn, tập thể thao. Thỉnh thoảng, cô đi lại giữa Mỹ và Việt Nam để chạy show.

Minh Ánh có sự nghiệp thành công trong lĩnh vực giáo dục. Năm 2012, cô được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Ngoài ra, ca sĩ còn hỗ trợ thanh nhạc cho các thí sinh trong nhiều cuộc thi như Sao Mai điểm hẹn, Đồ Rê Mí. Chồng Minh Ánh là nhạc công guitar, từng học cùng trường với cô.

Minh Anh có cuộc sống im ắng hơn hai thành viên còn lại, hiện công tác tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam. Chồng cô làm việc trong hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương.

Tam ca 3A hát "Ngẫu hứng sông Hồng" (Trần Tiến).

Tam ca 3A thành lập năm 1995 với ba thành viên là Ngọc Anh và hai chị em ruột Minh Anh, Minh Ánh. Thời điểm đó, Ngọc Anh và Minh Anh tròn 20 tuổi, còn Minh Ánh lớn hơn hai tuổi. Minh Anh và Minh Ánh là con gái của nghệ sĩ Bội Trân, trong khi Ngọc Anh là con gái của NSND Hoàng Kiềm. Tam ca 3A từng phát hành album đầu tay mang tên Lãng du ca. Họ cũng đoạt Huy chương Vàng tại liên hoan Hà Nội - ASEAN năm 1996 với ca khúc Đêm ả đào (Phú Quang), tham dự Festival 14 tổ chức tại Cuba năm 1997. Sau 5 năm hoạt động chung, Tam ca 3A tan rã do những định hướng riêng của mỗi thành viên.

