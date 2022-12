Tâm Bình An cung cấp trầm hương, vòng đá tự nhiên

Chuỗi trầm đeo tay của Tâm Bình An có mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu, còn vòng đá tự nhiên có nhiều màu sắc, phù hợp với mệnh của người đeo.

Chuỗi trầm đeo tay, vòng đá tự nhiên đã quen thuộc và phổ biến với khách hàng hiện nay. Anh Hồ Nhựt Quang - người sáng lập thương hiệu Tâm Bình An, chuyên kinh doanh về trầm hương tại TP HCM cho biết cây dó bầu chắt lọc tinh túy của đất, ngậm hương của trời mà thành trầm. Vì vậy, trầm hương hội đủ âm dương. Hương thơm của trầm hương có tính tẩy uế, thanh lọc, mang đến bầu không khí trong lành, tốt cho sức khỏe, giải trừ những phiền muộn, tinh thần thoải mái và giảm căng thẳng hiệu quả.

"Một chiếc vòng trầm đẹp từ trong ra ngoài phải đảm bảo sử dụng 100% trầm tự nhiên, không pha trộn mùi hương nhân tạo, độ bóng đều, giữ màu sắc nguyên bản của phôi trầm khi tiện ra hạt. Hương thơm nhẹ, không nồng gắt, khi mang càng lâu độ bóng càng cao...", đại diện Tâm Bình An cho biết.

Anh Hồ Nhựt Quang - người sáng lập thương hiệu Tâm Bình An. Ảnh: Tâm Bình An

Vòng trầm hương 108 hạt có thể sử dụng như tràng hạt để lần chuỗi khi tụng kinh, giữ chánh niệm khi ngồi trên xe buýt, đi máy bay hoặc đếm hơi thở trong khi tập ngồi thiền ... Tuỳ theo kích thước cổ tay của khách hàng to hay nhỏ mà số vòng có thể quấn từ 3 đến 5 vòng. Trong trường hợp vòng bị chật hay khách hàng muốn có một chiếc vòng độc đáo Tâm Bình An sẽ "mix" thêm charm bạc, vàng hoặc hạt resin, vừa tinh tế, vừa thanh lịch.

Ngoài vòng trầm, vòng đá tự nhiên cũng mang lại nhiều ý nghĩa về sức khỏe lẫn tinh thần cho con người. Mỗi loại đá lại có một công dụng khác nhau, vừa có thể làm trang sức, vừa giúp cuộc sống gặp nhiều may mắn. Năng lượng bên trong mỗi viên đá mang đến cho cơ thể nguồn năng lượng tích cực, khỏe mạnh và tinh thần minh mẫn.

Các loại đá tự nhiên được Tâm Bình An chế tác thành những món đồ trang sức, hợp mạng với khách hàng và được "mix" thêm các charm bạc, vàng nhằm tôn thêm vẻ đẹp cho chủ nhân, mang tới may mắn, tài lộc, giúp việc làm ăn, kinh doanh của gia chủ ngày càng phát triển và thịnh vượng.

Tâm Bình An chuyên cung cấp dòng trầm hương và vòng đá tự nhiên. Ảnh: Tâm Bình An

Khi chọn mua vòng tay phong thủy, ngoài chất liệu, số lượng hạt vòng phù hợp, khách hàng nên quan tâm đến màu sắc phù hợp với cung mệnh của mình. Khi đó, chiếc vòng mới phát huy tối đa lợi ích, đồng thời tránh những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra nếu chọn sai màu.

Doanh nghiệp Tâm Bình An có đủ loại đá cho khách hàng lựa chọn như: đá mắt hổ, thạch anh tóc đen, xanh, vàng hay thạch anh mắt chim ưng... tương ứng với các mệnh như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ... Mỗi loại đá đều mang năng lượng bên trong giúp người mang thêm sức khỏe và hanh thông trong công việc.

Anh Nguyễn Anh Quốc Đạt – đồng sáng lập thương hiệu Tâm Bình An chia sẻ: "Tiêu chí của Tâm Bình An là mang đến cho mọi người những mẫu vòng trầm hương và vòng đá phong thuỷ tự nhiên có chất lượng tốt nhất, thời trang và quan trọng nhất vẫn đúng mặt hàng, đúng giá, chính sách bảo hành tốt nhất. Để tất cả mọi người yêu thích thời trang sức phong thuỷ đi kèm thời trang hiện đại dễ dàng được sỡ hữu".

Anh Nguyễn Anh Quốc Đạt - đồng sáng lập thương hiệu Tâm Bình An. Ảnh: Tâm Bình An

Anh Đạt cho biết Việt Nam đang là một trong những nước được sở hữu trầm hương và đá tự nhiên có chất lượng tốt. Nhờ vào những ưu ái mà thiên nhiên ban tặng, Tâm Bình An cam kết sẽ xây dựng thương hiệu Tâm Bình An mang lại những sản phẩm giá trị và ý nghĩa nhất đến khách hàng.

Đến với Tâm Bình An, khách hàng sẽ được tư vấn để đảm bảo chọn đúng sản phẩm hợp với mình, kèm theo đó là chính sách bảo hành, cam kết giá cả và chất lượng giúp cuộc sống, sức khỏe của khách hàng thêm hạnh phúc và hưng thịnh, đúng với tiêu chí của Tâm Bình An là "tâm tốt vạn sự tốt - tâm an vạn sự an".

(Nguồn: Tâm Bình An)