Hà NộiVideo khách đứng chụp ảnh tại phố Hàng Mã, bên cạnh biển cấm với ngôn ngữ nhạy cảm, thu hút hơn một triệu lượt xem.

Mỗi dịp Giáng sinh, nhiều người Hà Nội lại kéo về phố Hàng Mã để chụp ảnh lưu niệm. Có thể thấy nhiều video đăng tải trên mạng ghi lại hình ảnh phố xá trang hoàng lộng lẫy với những dải đèn lấp lánh và đồ trang trí Giáng sinh rực rỡ. Trong các video xuất hiện trên TikTok, một video cận cảnh tấm biển "đuổi khách" thu về 1,2 triệu lượt xem và nhiều bình luận.

Video ghi lại cảnh hai cô gái đang đứng chụp ảnh, tạo dáng bên cạnh những đồ trang trí Giáng sinh tại một cửa hàng trên phố Hàng Mã, máy quay chuyển hướng, cận cảnh tấm biển treo ngay cạnh: "Cấm chụp ảnh - Đọc được chữ - Đi hộ cái - Cám ơn".

Tấm biển 'đuổi khách' gây tranh cãi ở Hàng Mã Video: @j.l.livermoree/TikTok

Trong gần 700 bình luận, phần lớn chỉ trích hành động của những vị khách đang chụp ảnh. "Bán hàng kị nhất đứng chắn lối vào", một tài khoản viết. Một số người gợi ý những cô gái trong video nên mua hàng và xin chụp ảnh cho lịch sự. Một số ý kiến cho rằng chủ cửa hàng nên thu phí chụp ảnh 5.000-10.000 đồng/tấm, thay vì cấm.

Tuy nhiên cũng có một số ý kiến không đồng tình với chủ cửa hàng. Một người bình luận tấm biển đang treo trên tủ điện cao thế ở ngoài đường, chủ quán đem đồ trang trí bày ở không gian vỉa hè cũng là sai. Một bình luận khác thì không hiểu tại sao lại cấm chụp ảnh, những chỗ như vậy không thuộc về riêng ai.

Phố Hàng Mã tấp nập người chụp ảnh Giáng sinh sớm. Ảnh: Thúy Hiền

Theo ghi nhận tại khu vực Hàng Mã, hiện tượng cấm chụp ảnh khá phổ biến, nhưng có một số cửa hàng áp dụng các hình thức khác.

Tại một cửa hàng, người chủ liên tục phải nhắc nhở người chụp ảnh đứng vướng lối đi của khách có nhu cầu xem hàng. "Khách mua cũng có nhưng họ đi tầm trưa cho vắng, còn chiều tối toàn người đến xin chụp ảnh. Nhìn cả cửa hàng thì thấy đông nhưng toàn người chụp ảnh rồi đi", chủ một cửa hàng than thở. Nhưng ở một nơi khác, bà chủ cho biết mọi năm sẽ để biển chụp ảnh mất phí 30.000 đồng. Tuy nhiên, năm nay họ không cấm mà đề nghị khách "like" Facebook của cửa hàng và tag địa điểm khi up ảnh.

Ánh Vân, 23 tuổi, sống ở Hà Đông, cho hay do năm nào cũng thấy tranh cãi xoay quanh các vấn đề chụp ảnh ở Hàng Mã mà chỉ dám dạo phố ngắm cảnh, không dám đứng lại đâu để chụp ảnh.

Trung Nghĩa